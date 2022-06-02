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【母乳友善】新手媽媽曾於圖書館雜物室哺乳感不尊重　港大推「母乳GPS」助尋餵哺空間

社會 00:27 2022/06/02

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Maria(左二)坦言提供一個舒服地方予安心餵哺，是對媽媽的一種尊重。(陳永康攝)

由香港大學護理學院開發的手機應用程式母乳GPS（bfGPS)，搜羅全港商場、政府場所等超過600個育嬰設施，至今已獲下載超過6,500次。有新手媽媽坦言，bfGPS可助她輕鬆找到附近可以餵哺的場所；另有媽媽形容是雙贏方法，現時外出聚餐，都會找有育嬰設施處所用膳。

育有三子女的媽媽Maria憶述，大子7年前出生時，難以尋找一個合適的餵哺環境，有次到訪公共圖書館期間，需要餵哺母乳，遂向職員求助，卻獲安排到一間放滿舊報紙的雜物房，形容該房充滿異味，似是於洗手間內哺乳；現在第三個寶寶出生，使用bfGPS可輕鬆找到附近可以餵哺的場所，也有照片顯示該場所的設施，直言提供一個舒服地方安心餵哺，是對媽媽的一種尊重。

有一個17個月大BB的新手媽媽金金，回憶起以前邊走邊餵奶的經歷，寶寶會不受控制的撥動餵奶巾，當時是很尷尬的，幸好現在有bfGPS，方便了很多。

港大護理學院與香港母乳育嬰協會及自然育兒網絡，於2019年4月合辦「母乳友善社區」計劃(BFCI)，並開發手機應用程式母乳GPS，為需要餵哺的媽媽提供支援。

bfGPS早前更新增嬰兒成長日誌功能，用戶可記錄嬰兒成長的過程，包括母乳餵哺的次數、時間、嬰兒睡眠時間，也會提醒有關寶寶的餵哺時間及疫苗接種時間。

BFCI計劃亦為商戶、公共場所或餐廳的職員提供培訓，宣傳對母乳餵哺的友善態度；同時辦網上母乳餵哺講座，予新手媽媽餵母乳解決困難，幫助建立餵哺母乳的信心。

BFCI上月30日舉辦「母乳友善社區計畫嘉許禮2022」，表揚機構和各界人士的貢獻，香港會議展覽中心更獲頒「最受歡迎母乳友善場所大獎」，亦即於不同母乳友善場所，獲得用家評分最高場所。

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實習記者：何彤茜

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