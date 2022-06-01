【超市大搜查】日雜《LDK》比拼32款防曬霜　MINON成分溫和UV阻隔率達96%

▲ 日雜《LDK》比拼32款防曬霜，MINON成分溫和UV阻隔率達96%。

夏天陽光猛烈，出門時記得做好防曬保護肌膚，日本雜誌《LDK》最近測試了市面32款適用於面部和身體的防曬霜，比較它們的防曬力、成分、持久度和使用感，整個出最強防曬霜排名。

《LDK》進行了4項測試，比較各款產品的防曬力、成分、持久度以及使用感。

防曬力：

在透明膠板上塗抹防曬霜，並在膠板下放置紫外線測試紙，觀察經過陽光照射後，紫外線測試紙顔色的變化，變化愈小，代表阻隔紫外線能力愈強。另外亦會以真人皮膚實測。

成分：

阻擋紫外線的成分大致可分為「紫外線散射劑」和「紫外線吸收劑」。散射劑可反射和切斷紫外線；而吸收劑則採用化學反應來阻擋紫外線。

是次測試請來專業人士對各款產品的防曬成分進行評分。另外，保濕、美膚、消炎成分會視為加分項，若添加了乙醇會被扣分。

持久度：

在有防曬霜的測試紙上，塗抹粉底液，噴上人造皮脂，模擬夏天出汗的情況，以測試防曬霜是否持久、不易脫落。

使用感：

邀請了30多名女性親自使用防曬霜，並記錄使用感，對黏膩感、香味、易用程度等項目進行評分。

測試結果

2000日圓（約122港元）以下產品：

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在平價產品中，獲評為最佳的是「MINON UV Mild Milk」，它不含紫外線吸收劑和乙醇，對皮膚溫和，且防水性佳，紫外線阻隔率達到96.7%。

2000日圓（約122港元）以上產品：

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在2000日圓以上產品中，「Ocean Trico UV Cut Gel」、「Anessa Brightening UV Gel」，以及「Anessa Perfect UV Skincare Milk」被評為最佳。

「Ocean Trico UV Cut Gel」含有神經酰胺、透明質酸等美容成分，紫外線阻隔率亦達到97.6%，並具有高防水性。

「Anessa Brightening UV Gel」的防曬力強，紫外線阻隔率達97.5%，同時含有美白和防止皮膚粗糙的活性成分。

「Anessa Perfect UV Skincare Milk」質地不黏膩，並加入了保濕成分，紫外線阻隔率達97.5%，防水性同樣出色。

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責任編輯：羅嘉欣