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【報稅季】稅務局今派247萬份報稅表　21-22年度總稅收增14%

社會 15:14 2022/06/01

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稅務局今派247萬份報稅表，21-22年度總稅收增14%。（陳國峰攝）

報稅季節又到，稅務局局長譚大鵬宣布今日（1日）派發247萬份2021至22課稅年度個別人士報稅表，網上報稅人士今日可在稅局網站查閱，選用實體報稅表人士未來一兩天會收到，而今次報稅，將落實預算案中提出的百分百薪俸稅寬減。

另外，財算案建議2022/23課稅年度起，薪俸稅和個人入息稅將設立住宅租金稅項扣除，納稅人可以申索扣除由其本人或同住配偶以租客身分就有課稅年度繳付合資格住宅處所的租金，每年的扣除上限為10萬元。譚表示，條例草案已於2022年5月11日提交立法會審議。

另外2021-22年的整體稅收達3785億創新高，較上一個年度多477億元，升幅達14%。譚大鵬指，稅收的上升主要來自於利得稅的上升，由1355億升至1673億，增加318億，增幅有23%。

另外薪俸稅則從750億，增至755億，升幅僅有1%。譚分析，經濟環境差，不少人收入減少，跌落稅收網絡，納稅人數字減少。

譚大鵬預計2322-23年度整體預算達3900億，漲幅為3%，他指出疫情緩和，相信經濟環境會好轉。

移民潮下，譚大鵬說2020-21年度有5.6萬宗離港清税，而上一年度只有3.1萬宗，不過譚表示因市民離港不需要向稅務局交代理由，不確定當中有多少是移民離港。

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記者：袁澍

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