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【KO便秘】植物奶+穀物早餐是高纖飲食入門　營養師黃凱詩解構3款植物奶營養

保健美顏 17:16 2022/06/01

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若對牛奶敏感，飲奶後肚子氣脹的話，營養師黃凱詩建議大家可考慮轉飲植物奶。

我經常說，早餐是攝取纖維的黃金時間，畢竟，作為都市人，午餐要找足夠菜蔬，甚或糙米飯，絕非易事，所以，早餐改吃全麥食物如穀物早餐等，是踏進高纖飲食的入門。

我對減磅戰友嘉琪說︰「你可以嘗試以全麥什錦穀物作為早餐，只是一碗，纖維量已有5克多，是每天需求的五分一，對你來說，已經很大進步。」

她說︰「我從前也喜歡穀物類的早餐，只是，近年開始，發現對奶類敏感，所以無奈放棄。」

我提議︰「市面上有不少植物奶，是伴穀物早餐的好拍檔。」

她問︰「植物奶不就是奶嗎？真不行啊！飲奶後肚子氣脹得很。」

燕麥奶兼備燕麥的好處，纖維也較多。（iStock圖片）

我解釋︰「請放心。植物奶其實跟牛奶完全沒有關係，它之所以稱為奶，是因為它的顏色，跟牛奶的奶白色十分相似，才有這個稱號吧！」

她愕然︰「噢！真是個大騙局。但該怎樣選才不影響我的減肥進度？」

我簡單介紹︰「最老資格的，相信是豆奶，它由黃豆製造，其營養價值跟牛奶較相似的，要選的話，最好是無加糖的，有添加鈣的會較佳。早年，較多人注意的是杏仁奶，原材料當然是杏仁，主要營養素是脂肪，蛋白質偏低，緊記選無添加糖的便可以了。最近較多人談論的，是燕麥奶，顧名思義，原材料是燕麥，當然，它有燕麥的好處，纖維也較多，選無添加糖的便可，只是，因為碳水化合物較高，糖尿病患者便要留意。根據你的情況，我認為燕麥奶對你較佳。」

她笑言︰「原來繼菠蘿包沒有菠蘿外，植物奶原來也不是奶。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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