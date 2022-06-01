【第五波疫情】徐樂堅指快測個案覆核呈陰性比例大增　籲勿為疫苗通行證提供假資料取得康復紀錄

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（馮漢柱攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今（1日）出席疫情記者會。

徐樂堅表示，今日新增354宗快測個案，佔整體505宗個案70%，相比以往較多。他強調每宗快測個案都會做覆核，近日看快速抗原測試覆核陰性比例，由15%上升至38%，較2個月前的假陽性比例7%大增。

他指出或有市民因今日實施疫苗通行證第三階段，而已打2針的市民在2月和3月染疫未呈報，望現時取得康復紀錄。他呼籲市民不要特別糾纏取回2至3月的康復紀錄，強調已打2針市民即使曾被感染，仍能安全打第3針。

他重申，現時滿足疫苗通行證第三階段要求最容易方法便是接種疫苗，提醒市民不要嘗試提供假資料取得康復紀錄，否則可被定罪及罰款。

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記者：黃穎津