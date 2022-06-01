  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (週三) 15:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逃獄兄弟3】譚耀文負傷拍戲　與黃德斌廚房埋身激戰

娛樂 15:30 2022/06/01

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

《逃獄兄弟3》

在港產片《逃獄兄弟2》最後劇情，黃德斌由獄長成為了階下囚，而在最新一集的《逃獄兄弟3》內，已成囚犯的德斌與譚耀文譚哥飾演的獄中大佬滾筒哥起了激烈衝突，當中一場打鬥戲譚哥更是負傷上陣，與德斌埋身打鬥！
 
譚哥在拍《逃獄兄弟2》時已因為拍攝一場翻車戲時傷了肋骨，亦因為第2集及第3集是同時拍攝，當拍到《逃獄兄弟3》其中一場高潮場面 — 德斌與譚哥在廚房打鬥戲時，譚哥其實仍負傷在身。

最新影片推介：鄭欣宜專訪

牙齒被打掉

然而雖有傷在身，但譚哥仍然唔錫身拍攝該場打鬥戲，更表示已經習慣帶傷拍攝：「習慣晒，自從做演員以嚟真係咩傷都受過哂，好彩對手係經驗豐富嘅德斌，拍得放心之餘效果又好。」

不過譚哥表示，最深刻是他當年拍第一部電影時，便泰拳高手打甩隻牙：「可能佢以為係擂台上面，所以唔怪得佢，咁我執番隻牙就即刻去醫院，止完血再返現場繼續完成拍攝。」

做足專業準備

另一方面，德斌亦表示知道譚哥受傷，拍攝時也特別小心：「因為那一場戲大家都要埋身肉搏，又要將譚哥壓落枱面又要扭打，也非常擔心會再傷到譚哥。」

德斌指大家都很專業：「又有好的武指在場度招，雖然過程辛苦但最後大家都能順利完成，希望觀眾會看得高興。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
【壯志凌雲2】湯告魯斯新作首周全球票房達2.6億美元　破湯佬湯個人票房紀錄
13:24 2022/05/30
【壯志凌雲2】湯告魯斯新作首周全球票房達2.6億美元　破湯佬湯個人票房紀錄
【香港電影】Anson Lo競逐民選影帝　MIRROR隊長Lokman提名最佳男配角
16:04 2022/05/25
【香港電影】Anson Lo競逐民選影帝　MIRROR隊長Lokman提名最佳男配角
【侏羅紀世界3】「星爵」為糊口曾當脫衣舞男　Chris Pratt現片酬過億成暖爸巨星
15:46 2022/05/30
【侏羅紀世界3】「星爵」為糊口曾當脫衣舞男　Chris Pratt現片酬過億成暖爸巨星
【奇異女俠玩救宇宙】楊紫瓊憑新片人氣再升　享受事業跟富豪男友不婚不育
16:07 2022/05/13
【奇異女俠玩救宇宙】楊紫瓊憑新片人氣再升　享受事業跟富豪男友不婚不育

你可能感興趣

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
【壯志凌雲2】湯告魯斯新作首周全球票房達2.6億美元　破湯佬湯個人票房紀錄
13:24 2022/05/30
【壯志凌雲2】湯告魯斯新作首周全球票房達2.6億美元　破湯佬湯個人票房紀錄
【香港電影】Anson Lo競逐民選影帝　MIRROR隊長Lokman提名最佳男配角
16:04 2022/05/25
【香港電影】Anson Lo競逐民選影帝　MIRROR隊長Lokman提名最佳男配角
黃德斌 譚耀文 電影

最高瀏覽

【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
16:10 2022/05/23
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣
00:00 2022/05/29
搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻