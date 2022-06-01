【逃獄兄弟3】譚耀文負傷拍戲　與黃德斌廚房埋身激戰

▲ 《逃獄兄弟3》

在港產片《逃獄兄弟2》最後劇情，黃德斌由獄長成為了階下囚，而在最新一集的《逃獄兄弟3》內，已成囚犯的德斌與譚耀文譚哥飾演的獄中大佬滾筒哥起了激烈衝突，當中一場打鬥戲譚哥更是負傷上陣，與德斌埋身打鬥！



譚哥在拍《逃獄兄弟2》時已因為拍攝一場翻車戲時傷了肋骨，亦因為第2集及第3集是同時拍攝，當拍到《逃獄兄弟3》其中一場高潮場面 — 德斌與譚哥在廚房打鬥戲時，譚哥其實仍負傷在身。

最新影片推介：鄭欣宜專訪

牙齒被打掉

然而雖有傷在身，但譚哥仍然唔錫身拍攝該場打鬥戲，更表示已經習慣帶傷拍攝：「習慣晒，自從做演員以嚟真係咩傷都受過哂，好彩對手係經驗豐富嘅德斌，拍得放心之餘效果又好。」

不過譚哥表示，最深刻是他當年拍第一部電影時，便泰拳高手打甩隻牙：「可能佢以為係擂台上面，所以唔怪得佢，咁我執番隻牙就即刻去醫院，止完血再返現場繼續完成拍攝。」

做足專業準備

另一方面，德斌亦表示知道譚哥受傷，拍攝時也特別小心：「因為那一場戲大家都要埋身肉搏，又要將譚哥壓落枱面又要扭打，也非常擔心會再傷到譚哥。」

德斌指大家都很專業：「又有好的武指在場度招，雖然過程辛苦但最後大家都能順利完成，希望觀眾會看得高興。」