【塑膠製品】管制一次性發泡膠用品反應正面　黃錦星：正積極考慮實施管制措施

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據悉，由於疫情關係，本港有大量廢發泡膠箱因乏人清理而堆積街頭，造成阻街及衞生問題。環境局局長黃錦星今日（6月1日）表示，截至今年4月，先導計劃共回收了約3700公噸非工商業廢塑膠，其中包括約54公噸（約1.5%） 發泡膠。有關服務自今年3月起亦已陸續擴展至九區，覆蓋全港逾一半人口。

立法會議員郭偉强在會議上提出質詢，指當局處理發泡膠廢物的數量，及有否採取措施推動本地循環再造發泡膠廢物。環境局局長黃錦星指，鑑於社會普遍對管制一次性發泡膠用品的反應正面，環保署正積極考慮實施行政及立法管制措施，以盡快從源頭減少棄置即棄膠餐具，紓緩對環境造成的沉重負擔。當局亦正在積極籌備推展都市固體廢物收費計劃，以提供經濟誘因，進一步鼓勵市民及工商業源頭減廢，減少使用包括發泡膠在內的塑膠製品和物料。

另外，他又稱，環保基金於2015至2016年度開始撥款推行一個發泡膠回收項目，以試行回收發泡膠。該項目除了收集由工商業及教育機構所提供的發泡膠外，亦透過與不同社區團體及部分環保基金資助的社區回收中心合作，在全港各區設立回收點收集發泡膠。回收基金最近亦批出一個新的發泡膠箱回收項目，在不同的廢發泡膠箱源頭地點，例如街市及商場，即場冷壓處理發泡膠箱，令發泡膠箱體積大幅減少後再運往回收場地循環再造。

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責任編輯：余思嵐