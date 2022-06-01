【酒吧爆疫】中環兩酒吧增21宗確診　包括The Iron Fairies侍應及調酒師

▲ 中環酒吧The Iron Fairies爆疫。（陳靜儀攝）

中環德己立街酒吧「Zentral」爆疫，其中一人在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職教籃球隊，數名學生人染疫；而另一爆發的中環酒吧「The Iron Fairies」群組客人曾除口罩周圍走及跳舞。衞生防護中心日前公布，指兩間酒吧同一時段分別各有700人次到訪。

本港今日（6月1日）新增505宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，「Zentral」再多4宗確診個案，群組累計共31宗個案，全屬顧客，涉及15男16女，5月20至29日發病，大部分是5月24至26日發病。

至於與一名曾到訪「Zentral」的男子，為在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職教籃球隊，籃球隊其中一名染疫學生的同班同學確診，患者並非籃球隊隊員。即看：【下一頁】

另一群組「The Iron Fairies」今再多17個案，涉及2名員工及15名顧客，累計共49宗個案，涉20男29女，包括42名顧客及2名員工。兩名員工分別為侍應及調酒師，在5月28日發病及無病徵，料當晚受感染，並非病源。她又說，當局發現有接近一百名訪客未做檢測，已向其發出警告，強調會作出跟進。

被問到兩間酒吧是否有關連，她表示兩間酒的基因分析與本地個案相關，暫只找到有兩名顧客曾到訪兩間酒吧。

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記者：郭詩詩