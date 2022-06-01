  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (週三) 17:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【會展群組】九龍城利榮大廈再多3戶染疫　衞生署不排除有垂直傳播

社會 16:47 2022/06/01

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（馮漢柱攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今（1日）出席疫情記者會。

灣仔會展群組再有新增確診，涉及九龍城利榮大廈3戶人，包括2對夫婦及另外1名病人。連同先前1名居於利榮大廈的染疫會展清潔人員及其2名同住家人，該廈共有4個單位，共8人染疫。

張竹君指，新增的利榮大廈3戶人雖沒有到訪太古城麥當勞，但與該群組全基因分析結果有相似，3戶人之間分析結果亦相似，不排除大廈存在垂直傳播。

最新熱門影片：【TOPick診症室】生蛇可上眼或持續神經痛　拆解生蛇年輕化及疫苗預防成效

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【防疫抗疫基金】2022年錄虧損公共交通營辦商獲發還半年常規維修保養費用　延長3個月燃料補貼
今日 09:47
【防疫抗疫基金】2022年錄虧損公共交通營辦商獲發還半年常規維修保養費用　延長3個月燃料補貼
【第五波疫情】孔繁毅指整體疫情下行可放寬防疫措施　倡快測陽性者再做核酸檢測
今日 10:44
【第五波疫情】孔繁毅指整體疫情下行可放寬防疫措施　倡快測陽性者再做核酸檢測
【第五波疫情】陳肇始指已為逾3萬名康復者提供免費中醫治療　共逾9萬次診療
今日 13:08
【第五波疫情】陳肇始指已為逾3萬名康復者提供免費中醫治療　共逾9萬次診療
【新冠肺炎】有議員關注專家意見或致社會恐慌　陳肇始：市民應留意政府發放的正式疫情資訊
今日 15:27
【新冠肺炎】有議員關注專家意見或致社會恐慌　陳肇始：市民應留意政府發放的正式疫情資訊

你可能感興趣

【防疫抗疫基金】2022年錄虧損公共交通營辦商獲發還半年常規維修保養費用　延長3個月燃料補貼
今日 09:47
【防疫抗疫基金】2022年錄虧損公共交通營辦商獲發還半年常規維修保養費用　延長3個月燃料補貼
【第五波疫情】孔繁毅指整體疫情下行可放寬防疫措施　倡快測陽性者再做核酸檢測
今日 10:44
【第五波疫情】孔繁毅指整體疫情下行可放寬防疫措施　倡快測陽性者再做核酸檢測
【第五波疫情】陳肇始指已為逾3萬名康復者提供免費中醫治療　共逾9萬次診療
今日 13:08
【第五波疫情】陳肇始指已為逾3萬名康復者提供免費中醫治療　共逾9萬次診療
疫情 疫苗 張竹君 衞生防護中心 衞生署 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
16:10 2022/05/23
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣
00:00 2022/05/29
搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻