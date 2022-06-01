【會展群組】九龍城利榮大廈再多3戶染疫　衞生署不排除有垂直傳播

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（馮漢柱攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今（1日）出席疫情記者會。

灣仔會展群組再有新增確診，涉及九龍城利榮大廈3戶人，包括2對夫婦及另外1名病人。連同先前1名居於利榮大廈的染疫會展清潔人員及其2名同住家人，該廈共有4個單位，共8人染疫。

張竹君指，新增的利榮大廈3戶人雖沒有到訪太古城麥當勞，但與該群組全基因分析結果有相似，3戶人之間分析結果亦相似，不排除大廈存在垂直傳播。

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記者：黃穎津