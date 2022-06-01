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【學校疫情】學校錄39宗陽性呈報　過去7日共8校錄2宗或以上個案

社會 16:41 2022/06/01

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（資料圖片）

本港今（6月1日）增505宗確診，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。

張竹君表示，學校錄39宗陽性個案，涉及24名學生及15名職員，分別來自35間學校，每間學校有1至2宗個案。當中37宗是快測陽性，其餘是核酸檢測陽性。

她指出，過去7日共有8學校有2宗或以上個案，其中2名學生來自博愛醫院鄧佩瓊紀念中學，該校其中一班級有2個案，其8名緊密接觸者涉及的班別自上周已停課，而其他學生每日都做快測，其中一人今日快測陽性，最後上課天為5月27日。該校另一班級一名學生亦確診，與籃球班無關。

此外，有一間學校兩名老師確診，二人曾在校外一同進食，至於其他6間學校的個案沒明顯流行病學關係。

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記者：郭詩詩

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