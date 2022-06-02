【防蚊大作戰】夏天蚊蠓叮咬痕癢難當　藥劑師拆解4類驅蚊產品成份

▲ 藥劑師拆解4類驅蚊產品成份。

踏入夏天，天氣開始變得炎熱潮濕，蚊子開始大量繁殖並活躍起來。蚊子叮咬除了會令皮膚痕癢和紅腫，也會增加感染由蚊子傳播疾病的風險，所以不少市民習慣外出時使用驅蚊產品，以減低被蚊叮蟲咬的機會。市面上的驅蚊產品大致可分為四類，包括香茅油(citronella oil)及天然植物提取物、避蚊胺(DEET)、薄荷烷-3,8-二醇(PMD)及派卡瑞丁(picaridin)。

1. 香茅油(Citronella oil)及天然植物提取物 一般而言，香茅油及天然植物提取物為天然成分，致敏風險較低，但部分植物成份在紫外線影響下仍會引致皮膚過敏，故不適宜長期或頻繁使用。相比DEET、PMD、Picaridin或IR3535等化學成分而言，此類天然產品的驅蚊效能較低；若植物油成分少於10%，驅蚊時效亦會較短。

2. 避蚊胺DEET 眾多產品選擇中以DEET的驅蚊效能最出眾，有效防禦其他昆蟲如蒼蠅、跳蚤、蜱蟲及蟎。一般產品含有約10%-35% DEET— 10% 的濃度可維持約兩小時的驅蚊效果，而24%濃度更能維持五小時。若濃度高於30%，則只能增長驅蚊時效。由於DEET有可能引起皮膚發癢或過敏，故香港衛生防護中心建議6個月以下嬰兒應避免使用，而兒童使用濃度不超過10%、成人使用濃度則不應超過30%，以減低誘發副作用的風險。

3. 薄荷烷-3,8-二醇(PMD) 薄荷烷-3,8-二醇(PMD)是檸檬桉油的主要成分。相比DEET，PMD的驅蚊效能較差，市面上的產品一般含有10-40% PMD成分的產品只可維持約二至六小時的驅蚊效果。PMD亦有可能刺激眼睛，故不建議3歲以下兒童使用。

4. 派卡瑞丁(Picaridin) 派卡瑞丁是一種無色無味、不黏膩的化學物。其濃度較高，20%的派卡瑞丁的驅蚊效能已與DEET相約，但驅蚊時效較短。雖然派卡瑞丁較低機會刺激皮膚，但使用時仍有可能刺激眼睛，需按照產品說明小心使用。

除了注意成分外，使用方法亦會影響這些產品的驅蚊效能及有效時間。使用產品前應先細閱使用說明，並於適當時候補用驅蚊劑。如需同時使用防曬產品，則應先塗抹防曬乳，待15至30分鐘完全吸收後再噴上驅蚊劑。使用時切記避免接觸眼睛、口或傷口，如需向面部使用噴霧類產品，則需先噴在手心後再塗抹於面上。返回室內後，可用梘液及清水清洗曾塗上驅蚊劑的皮膚，以免致敏物質殘留在皮膚上。

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9