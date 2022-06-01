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【大學發展】港大獲黃乾亨基金1億捐款　支持法律學院發展　

社會 15:58 2022/06/01

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

香港大學獲黃乾亨基金1億捐款。（資料圖片）

香港大學獲黃乾亨基金1億捐款，支持法律學院及大學發展。為答謝基金及黃氏家族的支持，港大法律學院的中國法研究中心將命名為「黃乾亨中國法研究中心」，而學院可容納300人的演講廳則命名為「黃乾亨講堂」。

港大計劃於下年度開學時舉行學術活動及銘謝禮，以誌中心及演講廳之命名。法律學院院長傅華伶感謝黃乾亨基金支持學院發展，他說，隨著香港與大灣區在法律層面的合作增多，勢必為中國法的研究注入動力，基金的慷慨支持令中心可以長遠發展，研究團隊將全力以赴，致力推動有關中國法的深入研究。

黃乾亨於1955年在港大取得文學士學位，1996年獲授名譽法學博士，他在1995年協助港大成立教研發展基金，自2003年擔任港大基金主席，並於1990年創立黃乾亨基金 ，為支持香港及內地的教育及公益事業。

黃乾亨於1996年獲授名譽法學博士。（港大提供圖片）

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責任編輯：黃悅晴

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