想營造溫馨父親節？即「贈」你五大貼士！

父親節將至！普天下子女都正隆重其事思考如何慶祝。最令人苦惱的，莫過於如何挑選餐廳。其次，便是揀選父親喜愛的禮物。然而，無論你計劃享用何等佳餚、張羅各類產品作為禮物，中銀信用卡都可以解決你的需要，提供專享優惠助你更靈活使用資金準備父親節！

1.「每月狂賞BUY」讓你賺高達6%現金回贈及最多HK$1,600獎賞



父親節買禮物兼請爸爸食飯，仲可以賺現金回贈！用中銀信用卡透過手機及網上簽賬滿HK$3,000，即可賺2%現金回贈。再結合熱選信用卡，更可賺合共高達6%現金回贈！另外，每月透過中銀銀聯雙幣卡作本地、海外簽賬及繳費/現金透支滿HK$10,000，兼享額外HK$200回贈，全期可賺高達HK$1,600獎賞！



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2. 以中銀Private Card/Visa Infinite卡預訂星級套餐及酒店餐廳美饌低至7折，兼享10x積分！



想宴請爸爸吃父親節大餐？即日起至6月30日，憑中銀Private Card/ Visa Infinite卡客戶透過DiningCity 指定專頁預訂星級套餐及一系列酒店餐廳美饌低至7折，兼享10x積分獎賞！憑中銀信用卡亦可預訂超過40間酒店及人氣餐廳低至7折！即去DiningCity指定專頁訂座，與摯愛親友一齊體驗味覺極致啦！

唐人館：

星級午市套餐包括鮮魚湯螺頭煲花膠、籠仔荷香八寶飯，原價每HK$1,088；優惠價每位HK$761.6 (兩位起)



星級晚市套餐包括酸辣花膠羹、自家製仁稔燒脆皮雪花牛肋肉，原價每位HK$1,588；優惠價每位HK$1,111.6 (兩位起)

潮廳：

潮廳品嚐宴包括遼參扣花膠 或 三十二頭皇冠日本吉品乾鮑魚、傳統潮州翅等，原價每位HK$1,388；優惠價每位HK$971.6 (兩位起)

CIAK - In the Kitchen：

星級套餐原價每位HK$800，優惠價每位HK$560 (兩位起)

海景軒：

精選豪華套餐包括蟹黃燕窩羹、鮑魚荷葉飯及頭抽煎星斑球等，原價每位HK$1,000；優惠價每位HK$700 （兩位起）

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3. SOGO掃貨享高達15%現金回贈



SOGO雲集世界各地人氣品牌，總有幾件產品能吸引爸爸們的注意力，適逢崇光感謝祭已開始(5月18日至6月26日)，一於去SOGO揀返份禮物比爸爸，只要使用中銀崇光Visa卡，喺SOGO實體店或網店都可享高達15%現金回贈。由即日起7月3日，逢星期五、六、日、公眾假期及崇光感謝祭期間於SOGO以中銀崇光Visa卡累積簽賬滿HK$5,000並完成登記，即賞5%現金回贈。喺指定商戶以中銀崇光Visa Signature卡作手機支付，可享10%現金回贈。如於SOGO網上商店簽賬，亦可享10%現金回贈(即日至6月30日)，優惠可與累積簽賬賞同時使用。



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4. 去蘇寧買電器高達HK$800現金回贈



想幫爸爸打造私人影院或舒適涼快的客廳？香港蘇寧的電器及電子產品包羅萬有，用中銀信用卡或BoC Pay購物，單一簽賬最高可賺HK$400現金回贈。即日起至6月30日，成功登記客戶可於香港蘇寧使用中銀信用卡/ BoC Pay單一簽賬滿HK$2,000元或以上，最高享HK$400現金回贈，優惠期內回贈最多HK$800。除此以外，購買指定產品更可享低至46折，並為客人提供18個月免息分期計劃。



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5. 飲食簽賬即享4%現金回贈



與家人共享豐盛的晚餐後，精明的你記得用中銀Visa Infinite卡結帳，即可參與全城美饌日日賞10x積分計劃，只要即日起至12月31日，於本地及海外堂食、外賣、外送平台如Foodpanda、Deliveroo等用中銀Visa Infinite卡簽賬，毋須登記也無最低簽賬要求，即可享每日10x積分，相當於4%現金回贈。全新客戶經電子平台成功申請，更可享高達HK$900現金回贈迎新優惠。



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*7折套餐優惠不適用於父親節當日。



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提示：借定唔借，還得到先好借。



（資料由客戶提供）