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【濫收水費】長沙灣業主向劏房租戶濫收水費　首宗違例被定罪遭罰款5,000元

社會 16:06 2022/06/01

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長沙灣業主向劏房租戶濫收水費，首宗違例被定罪遭罰款5,000元。（資料圖片）

一名業主向其劏房租戶濫收水費，違反《水務設施規例》第47條，今日（1日）在九龍城裁判法院承認控罪，被判罰款5,000元。本案為此規例自2021年5月修訂以來，首宗因違反規例而被定罪的個案。

2021年12月底，水務署接獲投訴，指有人在九龍長沙灣福華街某單位向劏房租戶濫收水費。該署隨後到場調查及搜集證據後，向涉嫌違反相關規例的人士提出起訴。

《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例》已於2021年5月14日生效。經修訂後的《水務設施規例》第47條規定，水務署的註冊用戶（通常為業主）只可向其處所的佔用人（通常為租戶）收回繳交給該署的水費。若註冊用戶向佔用人收取的費用超過此金額，即屬違法，最高可處罰款10,000元。

水務署發言人強調，違反上述規例是刑事罪行。該署希望此案例能向劏房業主發出強烈信息，須遵守有關法例；亦同時提醒被濫收水費人士行使法律權益，呼籲他們挺身舉報。

如懷疑有濫收水費情況，市民應盡快向水務署舉報。水務署已在客戶服務熱線2824 5000提供舉報劏房濫收水費的選項。市民致電熱線並選擇語言後，再按「7」字，便可直接向職員舉報。

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記者：黃穎津

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