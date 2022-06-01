【打擊罪行】葵涌檢1900萬元疑受管制藥物　海關拘捕2人

▲ 海關檢市值約1900萬元疑非法進口受管制藥物。(曾秋文攝)

海關今日（6月1日）表示，在5月26日葵涌海關大樓驗貨埸檢獲約90萬件、共32種懷疑非法進口受管制藥物，估計市值約1900萬元，並拘捕2名懷疑涉案人士。

海關指，根據情報，檢查一個由日本寄運香港，報稱為奶粉的20呎貨櫃，在貨櫃內檢獲963箱懷疑受管制藥物。

海關有組織罪案調查科第一組康恩督察表示，檢獲之貨品有90萬件，包括一些美容針、止痛貼、皮膚藥膏及其他藥物，當中涉及第一部註冊毒藥，全部藥物貨品未有香港醫藥註冊標籤。

海關有組織罪案調查科接手後，採取「監控遞送」，其後在文錦渡一間物流公司拘捕1名54歲女職員及1名56歲男董事。海關調查後相信該批走私藥物貨品並不是在本港銷售，稍後時間會再轉運往其他國家，所以相信並沒有流入本地市場。康恩表示不法分子以日本奶粉報關作掩飾，企圖掩人耳目，被檢獲之貨品以美容針為例，一盒售價約3千多元，貨品價值已達350多萬元。

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記者：曾秋文