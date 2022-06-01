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【第五波疫情】本港急回升至505宗感染個案　張竹君指不排除有虛報【不斷更新】

社會 16:24 2022/06/01

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本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（6月1日日）出席記者會，交代疫情最新發展。

 

【17:00】

已接種2針、無染疫人士可以安全打第三針。

【16:55】

個案上升，但無影響醫院指標。

354宗屬快測陽性個案，佔70%，較以往較多。近日快測陽、核酸陰性，百分比約15至38，假陽性比例提高。

【16:53】

392人留醫，10人危殆，8人嚴重。

昨天88歲女病人離世，無打針，有長期巾病患，5月27日肉瘡入急症室，後來情況惡化，昨天早上離世。

【16:45】

中環Zentral多4名人染疫，基因分析與本地個案相關。The Iron Fairies增多2名工作人員、15名顧客染疫。

【16:42】

會展群組有多3個單位有染疫個案，其中2對夫婦、另一個單位涉及一名人士染疫。

【16:40】

增一宗死亡個案。

BA.4多一宗輸入個案，英國抵港，BA.4共有14宗輸入個案。

【16:37】

學校有39宗陽性，涉35間學校，39宗有24名學生、15名教職員。

【16:34】

張竹君指，快測陽性個案明顯增加，但不排除當中有虛報，41宗個案屬家居檢疫找到，22人從群組追蹤得知。

【16:30】

今日新增505宗確診，34宗屬輸入個案。當中宗151屬核酸陽性、354宗屬快測陽性個案。

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記者：余思嵐
 

 

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