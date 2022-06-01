【圍毆女童】涉毆打12歲女童兼搶手機　5女1男童黨認襲擊等罪候判

▲ 6男女童黨涉圍毆女童，搶去手機變賣，今於區域法院承認襲擊等罪候判。資料圖片

2019年5月將軍澳寶康公園發生童黨圍毆12歲女童及搶手機案件，涉案年齡介乎16至18歲的5女1男早前被控搶劫罪，6人今（1日）於區域法院承認襲擊致身體受嚴重傷害及處理贜物罪，獲准保釋候判。案情指其中1名女被告不滿男友約女事主見面，故糾黨毆打事主。

涉案6名被告依次為17歲張姓男童、16歲鄭姓女童、17歲陳姓女童，以及3名18歲的女子呂子晴、鄭愷晴及李菀淇。

6被告原被控1項搶劫罪，6人今承認交替的襲擊致身體受嚴重傷害罪，其中4名被告並承認處理贜物罪。

控罪指6人於2019年5月18日，在將軍澳寶康公園女廁內，劫去女子X的1部iPhone；及非法和惡意地襲擊X，致造成其身體傷害。處理贓物罪則指被告即明知該部屬於X的iPhone為贓物，仍不誠實地將該iPhone保留、搬遷、處置或變現。

案情指，當日下午張相約事主於寶康公園見面閒談，期間其餘被告先後到達，並誘使事主進入女廁。各被告於女廁內對事主拳打腳踢，又曾輪流掌摑事主，以警告膠牌拍打事主的頭部，及用水淋事主。其中陳又要求事主交出電話，該電話隨後由其中4名被告帶到西九龍中心以700元變賣。

各被告其後被捕，張於警誡下稱「唔關我事㗎，係班女仔打受害人，之後我同班女仔拎咗部電話去深水埗賣咗700蚊，我睇水咋。」

而16歲鄭姓女童於警誡下則表示「我知錯喇，想講對唔住。」她於錄影會面中又透露，張是她的男朋友，她得知事主約張見面，故著其他被告找事主。

辯方今求情時指，張當日相約事主見面，他心知女友跟事主會有爭吵，但未料會動手。16歲鄭姓女童一方則求情指，案發時她年僅14歲，心智極不成熟，現已知錯。

法官質疑各被告輪流掌摑事主，是十分侮辱的攻擊，因此或需為事主索取創傷報告。法官將案件押後至7月12日再訊，以決定需就判刑索取什麼報告，期間各被告准保釋候判，而其中4名被告則需向事主各賠償2,000元。

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記者：楊詠渝