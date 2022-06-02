【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】

ViuTV新節目《我哋係COLLAR》在本周一播出，當中紀錄《全民造星IV》出身的女團COLLAR的成軍之路，還有粉絲期待已久、還未播出的團員Staycation及遊戲競技環節。

TOPick在上述環節播出前，與COLLAR的8位成員玩遊戲，期間透露在Staycation當中不少秘密！

COLLAR齊去Stayaction

沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy）、蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）組成的女團COLLAR的首個「團綜」《我哋係COLLAR》，於本周一（5月30日）首播。

由她們參加《全民造星IV》、簽約、排舞、錄歌等的「成軍之路」開始講起，除向觀眾介紹她們背後勞苦功高的團隊，還請來樂壇大前輩鄭欣宜來分享如何抒壓。

接下來的《我哋係COLLAR》集數會逐一介紹隊員的生活，還有宣傳中常提起的COLLAR Stayaction。

▲ （陳詠琪 攝）

擁有不同背景、出身的COLLAR，緊隨比賽後馬上成團，隊員之間感情基礎和了解並不深，但透過這個三日兩夜的Staycation後，8位成員的關係變得更加緊密。

TOPick跟COLLAR成員進行「不準做」的卡牌遊戲，之前曾被隊友爆料勝負慾爆燈的Candy（王家晴），在今次遊戲中仍然力保不失穩坐「遊戲王」的寶座勝出遊戲，而一路帶領隊員展開話題、專注訪問的隊長阿Gao（沈貞巧）慘成輸家，需要接受「衫夾大懲罰」。

回味無窮

COLLAR在三日兩夜的Staycation當中各有得著，問到眾人最回味的部份，So Ching（蘇芷晴）玩「食字」笑謂：「分隊玩遊戲時贏咗嗰隊有得食刺身，好回味無窮！」

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阿Gao則透露在衝浪的環節，因為Winka（陳泳伽）多次失手而有所領悟：「我哋去衝浪個度，Winka真係試咗好多次都上唔塊板，去到最後幾次先終於得咗，反而我哋一開始上到板嘅人，去到最後就唔得，我覺得呢樣嘢幾啟發到我。」

而Winka則歸功於So Ching，指得到對方的支持力量才終於成功。

▲ Candy故意引阿Gao做卡牌上的動作。（陳詠琪 攝）

Staycation亦有煮食環節，但問起COLLAR的菜單，眾人數出來的都時一些簡易即食的食物，例如公仔麵、通心粉等等，Marf（邱彥筒）講出了較為特別的「So Ching愛心多士」，而Ivy（蘇雅琳）則謂：「我哋煮咗10幾廿隻蛋！有炒蛋、滑蛋乜都有。」

奇怪習慣大爆料

三日兩夜朝夕相對的日子，加深了COLLAR隊員的互相了解，同時亦會觀察到對方奇怪的小習慣，Ivy率先爆Sumling（李芯駖）料：「大家都知佢會帶好多嘢，但我哋其他人會覺得三日兩夜嘅時間，唔敷一日面膜無所謂啦、帶少樣嘢無所謂啦，但Sumling會面膜帶十幾廿張、保濕、眼霜、晚霜、防曬啦，仲有啲咩？」

▲ （陳詠琪 攝）

在旁的Sumling一臉尷尬：「帶咗枕頭。」COLLAR全體隊員爆笑，Sumling唯有胡亂堆砌一個解釋：「因為我同你（Ivy）一間房囉。其實係我習慣咗要過夜都帶好多嘢，以備不時之需，同埋瞓慣咗個枕頭瞓其他會瞓唔著。」

自認在玩遊戲時是「無技巧衝動派」的阿Day（許軼），則被Marf爆料：「我哋發現咗DayDay有好多唔同嘅口頭禪，例如『Cool Man』、『This is nice』、『真心咩』，全部都係個啲好Yo嘅句子。」

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遊戲王/聰明擔當

在今次遊戲勝出的Candy每次都以詞語代替完整句子來對答，減低「中招」的機會。講起眾人在節目中玩遊戲時的角色，Candy搶答：「認真派。（指自己）」Ivy則「一輪嘴」地謂：「我係自己以為我好勁大家都以為我好勁但係一啲都唔勁派。」

Sumling被Winka指她是冷靜派，但她卻自認是力量派，更自爆在節目遊戲中還不慎弄傷手。

▲ 為免輸遊戲而少說話的Candy，經常舉發其他犯規的隊員。（陳詠琪 攝）

當問到大家想要改善的地方，Candy再次以極短句子作答：「聰明啲（指自己），你哋呢？」阿Gao則希望大家能夠更加準時，而「講經擔當」的Winka則謂：「我覺得可能我要講少啲嘢，有時我太多嘢講，我都想cool啲做個Cool girl。」

演唱會/節目新構想

1月出道的COLLAR本來預計在今年3月舉行首個演唱會，但因為疫情關係暫緩，隊員表示至今還未開始構思表現的項目與流程。問到她們有甚麼元素想要加入表演中，Winka秒答：「我想被人吊起身！」多位隊員亦有舉手表示想體驗吊威吔的感覺。而Ivy則謂：「我記得Marf話想揈水，可以同觀眾有親密啲嘅交流。」

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首個團綜《我哋係COLLAR》集數不多，雖然只播出未夠一周，粉絲已經預視到將會意猶未盡，若果COLLAR再開下一個綜藝節目，她們又會有甚麼想法？

Ivy表示想要開新節目玩「常識問答大賽」，她笑謂：「我哋有幾個隊員都無乜常識。可以問下例如紐約係邊個國家嘅、點解天空係藍色。或者問下成員之間的小問題，例如阿Day幾時生日咁。」

▲ （陳詠琪 攝）

阿Day突然插嘴：「可以拍《調教你隊長》！」隊員集體叫好，阿Marf反問：「個節目要七對一？」

穩重的Sumling則表示：「反而想之後可以做一個我哋做幕後嘅節目。」Winka與阿Day齊聲表示，想為化妝及髮型團隊化妝和Set頭，在場邊的妝髮團隊不禁耍手擰頭，場面搞笑。

化妝：San Chan、Kineks Ho、Janice Wong、Percy Shing、Cathy Zhang

髮型：Vic Lai、Kenji Chan、Kristy Cheng、Taurus Lee

造型：TeamCL

記者：陳心怡

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