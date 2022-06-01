【全城戒煙】香港吸煙與健康委員會響應「世界無煙日」　舉辦虛擬跑活動鼓勵戒煙

▲ 無煙代言人「咪點我」前往九龍灣聖若翰天主教小學宣揚無煙健康信息。

世界衞生組織將每年5月31日定為「世界無煙日」，旨在提高全球對煙草禍害的關注。今年，香港吸煙與健康委員會(「委員會」)為推進香港終止煙害蔓延為目標，故以「煙草終局:零煙害.無煙世代」為主題舉辦宣傳推廣計劃，並鼓勵全港市民 一同支持年度活動—「無煙跑服日」，於5月31日響應穿跑服或運動服及多做運動，推動吸煙人士以運動起步戒掉煙癮，減少煙草使用對公眾的影響，使香港得以邁向 2025 年下降吸煙率至7.8%的目標。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示:「今年正式實施的全禁另類吸煙產品是香港控煙工作重要的一步，接下來就是進一步邁向『煙草終局』，杜絕所有煙害於香港蔓延。藉著5月31日世界無煙日，委員會希望鼓勵更多吸煙人士立即戒煙，非吸煙人士亦可透過運動支持及推動吸煙人士戒煙，一同享受零煙害環境帶來的好處。」

儘管吸煙損害身體健康，人人皆知，而煙草產生的過程(包括煙草的種植、產品 製造、運輸及棄置等)對環境構成嚴峻威脅，卻鮮為人知。根據世界衞生組織資 料顯示，煙草業每年排放相等於 8,400 萬噸二氧化碳的温室氣體，摧毀350萬公頃土地以種植煙草，導致氣候變化、減低氣候靭性等的環境改變。煙蒂亦不會自然分解，反而造成有毒廢料並釋出化學物質，對環境及海洋生態造成嚴重破壞。因此，委員會呼籲吸煙人士應儘快摒棄任何形式的煙草使用，消除煙草禍害，最終既能保護環境，亦可改善自己與他人健康。

市民大眾可透過參與宣傳推廣活動，包括「無煙跑服日」及「全城無煙跑」虛擬跑活動，支持及宣揚無煙健康生活信息，協助吸煙人士擺脫對尼古丁的依賴，尤其長期吸煙者。他們的身體可能會因為未能即時適應尼古丁水平出現退癮徵狀，但只要有決心及使用正確的戒煙方法，可以提高成功戒煙機會。其中跳繩、跑步等中等至劇烈程度的健體運動已被證實有助紓緩退癮徵狀，亦適合一家大小一起參與，增進親子關係。

吸煙人士可視乎喜好及個人實際體能用不同運動項目入手，為戒煙起步，例如跳繩是簡單而有效的健體運動，所需裝備十分簡單。只需要一條繩、輕便衣服及合適的運動鞋，而且不受場地大小限制，可按個人體能調節運動量，跳繩節拍的速度，適合在家中練習，尤其於居家抗疫期間，家人亦可陪同吸煙人士一起享受跳繩樂，有益健康。

委員會由去年起於 5 月 31 日「世界無煙日」號召各行各業的全港市民參與當日舉辦的「無煙跑服日」，穿著跑服或運動服上班上學，多做運動，並吸引逾160間公司、機構、非牟利團體、醫院及學校參與。同時，委員會亦建議市民把握機會，參加由即日起至 6 月 15 日舉行「全城無煙跑」虛擬跑活動，以高強度帶氧運動改善體格，並有效減少吸煙人士對煙草的渴望。比賽分為 3 公里及 10 公里兩個組別， 當中亦設有個人組、機構組、學校組、無煙 Buddy 組及無煙家庭組。

「全城無煙跑」活動詳情：

日期：由即日起至 2022 年 6 月 15 日(星期三)

路線：以虛擬跑形式舉行，參賽者可自行選擇符合其參賽組別賽事距離之路線

比賽組別：10 公里(個人組、機構組、學校組、無煙 Buddy 組) / 3 公里(個人組、機構組、學校組、無煙 Buddy 組、無煙家庭組)

報名費用：每人港幣 80 元(視乎參賽組別)

參賽名額:800 人(名額有限，先到先得，額滿即止)

如欲了解及報名參加上述活動詳情，請瀏覽：https://exercise.smokefree.hk。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9