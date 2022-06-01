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【購物原則】「唔買仲抵」購物原則　鄭丹瑞：要買有需要而不是買好抵的東西

親子 16:44 2022/06/01

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陪好事之徒下午茶，因為好事之妻夥閨密shopping去。時間過得真快，下午茶時段已經完結，咖啡室開始預備晚餐，我們的話題也傾得七七八八，但好事之妻仍未出現，急得好事之徒如熱鍋上的螞蟻：「次次去shopping都唔聽電話，傳短訊俾佢又唔覆！」只好被迫留下來，繼續吃晚餐。

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入夜，終於等到好事之妻出現，果然滿載而歸：「好抵呀！」是她還未坐下，就急不及待拋出的一句說話：「間間舖頭都有折頭，買完又可換購物券，再買、再折！搞到我同閨密騰上騰落，買完一間shop，攞住張收據，又要衝上去換領處排隊換購物券，再衝落去另一間shop繼續搏殺，買到好攰呀！不過，真係好抵。」好事之徒望住老婆大人身旁大包細包的戰利品，淡然吐出一句：「唔買仲抵。」這句說話，當然相當掃好事之妻的興，但我卻打從心底由衷同意和佩服他的勇氣，夠膽把真相說出來。

也不知打從甚麼時候開始，我就奉行「唔買仲抵」的購物原則：要買就買有需要的，而不是買好抵的東西。有需要的，即使很貴都要買。我有好幾套衣服，二十多年前買的時候，很貴、很肉赤，但卻讓我在不同場合，穿過上百次，款式不僅不過時，質地也相當耐用，這才叫做抵！我的理論是：購物無所用，好抵變唔抵，咁就唔抵啦！

本文刊登《香港經濟日報》，原題是：「唔買仲抵

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撰文 : 鄭丹瑞

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