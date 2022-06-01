  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (週三) 17:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事任命】警隊前副處長郭蔭庶獲任命　下月5日履新公務員學院院長

政治 16:42 2022/06/01

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

政府任命郭蔭庶為首任公務員學院院長。（政府新聞處）

政府今日委任，警務處前副處長郭蔭庶為公務員學院院長，下月5日履新。公務員事務局局長聶德權稱，郭蔭庶曾任職警隊31年，期間於不同的管理崗位工作，其經驗、才幹及抱負，能為加強公務員培訓的工作注入新的動力。

今次政府是經公開及內部招聘後，委任郭蔭庶為公務員學院院長，招聘在去年11月展開，而院長屬首長級薪級表第6點，即月薪26.5萬元。

學院是在去年12月成立，為加強公務員各方面培訓而推行的重點項目，當中，加強公務員隊伍對國家《憲法》、《基本法》和港區國安法的了解，以及對國家事務的認識，是公務員培訓的重中之重。

郭蔭庶現年57歲，於1990年加入警務處任職督察，並於2019年晉升為警務處副處長，直至今年4月從警隊行列退休。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【人事任命】黃天祥獲委任為都大下任校董會主席　6月20日生效任期3年
12:04 2022/05/27
【人事任命】黃天祥獲委任為都大下任校董會主席　6月20日生效任期3年
【下任特首】李家超明日前往北京　接受中央任命
12:12 2022/05/27
【下任特首】李家超明日前往北京　接受中央任命
【人事任命】鄭新聰獲任命為澳門中聯辦主任
16:03 2022/05/30
【人事任命】鄭新聰獲任命為澳門中聯辦主任
【接受任命】李家超稱會不負國家所託　明晤夏寶龍後返港
18:32 2022/05/30
【接受任命】李家超稱會不負國家所託　明晤夏寶龍後返港

你可能感興趣

【人事任命】黃天祥獲委任為都大下任校董會主席　6月20日生效任期3年
12:04 2022/05/27
【人事任命】黃天祥獲委任為都大下任校董會主席　6月20日生效任期3年
【下任特首】李家超明日前往北京　接受中央任命
12:12 2022/05/27
【下任特首】李家超明日前往北京　接受中央任命
【人事任命】鄭新聰獲任命為澳門中聯辦主任
16:03 2022/05/30
【人事任命】鄭新聰獲任命為澳門中聯辦主任
一國兩制 公務員學院 港區國安法 郭蔭庶 任命 聶德權 警務處 公務員事務局 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
16:10 2022/05/23
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣
00:00 2022/05/29
搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻