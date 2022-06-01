【人事任命】警隊前副處長郭蔭庶獲任命　下月5日履新公務員學院院長

▲ 政府任命郭蔭庶為首任公務員學院院長。（政府新聞處）

政府今日委任，警務處前副處長郭蔭庶為公務員學院院長，下月5日履新。公務員事務局局長聶德權稱，郭蔭庶曾任職警隊31年，期間於不同的管理崗位工作，其經驗、才幹及抱負，能為加強公務員培訓的工作注入新的動力。

今次政府是經公開及內部招聘後，委任郭蔭庶為公務員學院院長，招聘在去年11月展開，而院長屬首長級薪級表第6點，即月薪26.5萬元。

學院是在去年12月成立，為加強公務員各方面培訓而推行的重點項目，當中，加強公務員隊伍對國家《憲法》、《基本法》和港區國安法的了解，以及對國家事務的認識，是公務員培訓的重中之重。

郭蔭庶現年57歲，於1990年加入警務處任職督察，並於2019年晉升為警務處副處長，直至今年4月從警隊行列退休。

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責任編輯：陳宛彤