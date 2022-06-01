【賞你食】旅發局推新一輪餐飲優惠　明日起發售共2萬套半價現金券

▲ 旅發局推出新一輪「賞你食」餐飲優惠。（旅發局圖片）

香港旅遊發展局推出新一輪「賞你食」餐飲優惠，由明日（2日）起一連6星期推出共2萬套半價現金券，涵蓋超過800間本地餐廳。市民可在推廣期內以半價購買兩款原價為200元及400元的現金券。

旅發局指出，新一輪「賞你食」餐飲優惠除涉大型連鎖餐廳外，亦有隱世小店，菜式選擇包羅萬有，如亞參雞飯、大家樂、茶木‧台式休閒餐廳、大喜屋、牛角日本燒肉專門店等。旅發局亦與OpenRice合作，市民可輕鬆地於眾多食肆中挑選心頭好。「賞你食」詳情如下：

合作夥伴：OpenRice

現金券種類（每人限購各一套）：以港幣100 元購買原價港幣200 元現金券（一套4 張﹑每張50 元）； 以港幣200 元購買原價港幣400 元現金券（一套2 張﹑每張200 元）

購買日期：2022 年6 月2 日至7 月13 日（逢星期四早上10 時開始發售）

名額：合共20,000 個

活動網站：https://feastsntreats.openrice.com/index.html

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責任編輯：黃悅晴