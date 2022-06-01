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【Disney+電影】《木偶奇遇記》預告首曝光　湯漢斯與《阿甘正傳》導演隔28年再合作

娛樂 16:33 2022/06/01

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《木偶奇遇記》

由《阿甘正傳》（Forrest Gump）導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導，並由他的好拍檔湯漢斯（Tom Hanks）主演的《木偶奇遇記》（Pinocchio）真人版電影的首個預告曝光。

最新影片推介：鄭欣宜專訪

這次也是金像影帝湯漢斯與金像大導羅拔湛米基斯繼《阿甘正傳》後相隔28年後再度攜手合作。

湯漢斯將飾演的木匠蓋比特（Geppetto），童星班傑明伊雲安斯禾夫（Benjamin Evan Ainsworth）聲演小木偶皮諾丘（Pinocchio）、約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）聲演蟋蟀占美利（Jiminy Cricket）。

不過在今次預告內，小木偶卻未亮相，但藍仙女（The Blue Fairy）有登場，並打破傳統由黑人演員辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）飾此角色。

同時從今次《木偶奇遇記》真人版電影預告中可知，經典歌曲《When You Wish Upon A Star》亦會在片中出現。電影將於今年9月8在Disney+上架。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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