【Disney+電影】《木偶奇遇記》預告首曝光　湯漢斯與《阿甘正傳》導演隔28年再合作

由《阿甘正傳》(Forrest Gump)導演羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis)執導,並由他的好拍檔湯漢斯(Tom Hanks)主演的《木偶奇遇記》(Pinocchio)真人版電影的首個預告曝光。

這次也是金像影帝湯漢斯與金像大導羅拔湛米基斯繼《阿甘正傳》後相隔28年後再度攜手合作。

湯漢斯將飾演的木匠蓋比特(Geppetto),童星班傑明伊雲安斯禾夫(Benjamin Evan Ainsworth)聲演小木偶皮諾丘(Pinocchio)、約瑟哥頓利維(Joseph Gordon-Levitt)聲演蟋蟀占美利(Jiminy Cricket)。

不過在今次預告內,小木偶卻未亮相,但藍仙女(The Blue Fairy)有登場,並打破傳統由黑人演員辛菲亞艾利和(Cynthia Erivo)飾此角色。

同時從今次《木偶奇遇記》真人版電影預告中可知,經典歌曲《When You Wish Upon A Star》亦會在片中出現。電影將於今年9月8在Disney+上架。