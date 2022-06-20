【語言發展】疫下欠社交礙幼童語言發展　專家教２個小遊戲助改善語言表達能力

▲ 言語治療師介紹兩個小遊戲，幫助小朋友改善表達能力。

疫情踏入第三年，經歷多次停課及最嚴重的第五波疫情，疫情前後出生的疫情BB都已開始牙牙學語，甚至已經上幼稚園。不過，有不少家長都擔憂小朋友在疫情期間，因無法上實體課，及較少外出，語言發展會較緩慢。言語治療師兼新加坡卓薈國際幼稚園校監秦蓁接受TOPick專訪時表示，0至6歲時小朋友語言發展黃金期，而社交正正是語言能力的其中一個重要部分。

秦蓁指出，疫情就算有所緩和，家長或仍會擔憂孩子染疫，故盡量減少外出，小朋友變相少了很多社交機會。她則介紹兩個小遊戲，幫助家長在家亦可訓練幼童的理解、表達和語言聯想能力。她又強調，小朋友因少社交，外出見人時難免「怕醜」，但家長不應強迫小朋友說話，令其有壓力，反而應循序漸進並以身教讓孩子慢慢適應。

秦蓁表示，小朋友在0-6歲語言發展黃金階段，「大人畀幾多，佢哋就學幾多」。她又解釋，語言發展包括幾個部分，表達、理解、咬字發音、社交，都同樣重要，而語言能力，往往也與日常生活的運用於累積息息相關。

甚至在家時，兄弟姐妹吵架，小朋友是否懂得向家長投訴，也反映著小朋友的語言能力。

至於社交層面，秦蓁指出，這涉及小朋友如何運用他們的語言能力，如何表達需求，聆聽訊息，又或者和兄弟姐妹朋友一同討論、合作做一件事。

▲ 在輕鬆的遊戲中，幼兒同樣可以練習語言能力。（林綺虹攝）

疫情期間，小朋友會否因外出機會減少，而語言能力變差，秦蓁就認為未必如此，「見到有啲小朋友，因為爸爸媽媽長期在家工作，大家朝夕相對，反而好咗都唔定。」不過，她亦坦言，有些小朋友無法上面授課或興趣班，也減少外出例如到公園玩的機會，缺乏社交，都會令家長都很擔心，小朋友會否變得語言發展遲緩。

線上視像活動彌補實體社交不足

就算近期疫情緩和，一些家長仍難免擔憂小朋友染疫，因此盡量減少外出和社交活動。秦蓁建議家長善用即時視像聊天軟件，「透過視像可以見到同學仔、朋友仔，一齊傾計，甚至搞活動。」秦蓁本身也育有三名子女，她分享，近月也試過為女兒舉辦視像生日會，「雖然係網上活動，但家長可以帶領小朋友一齊猜謎語、唱歌，或講故事，也可事前將一些圖書掃描轉為電子檔，透過視像會議分享畫面，與小朋友講故事。」

▲ 秦蓁為言語治療師兼幼稚園校監。（林綺虹攝）

身教更勝於強逼

對於有家長發現，子女在家時語言能力較強，外出時便變得害羞，秦蓁就認為這是正常現象，「可能疫情期間少咗見外人，疫情緩和之後，會怕陌生人，家長都唔需要太擔憂，只要多返機會，見到朋友、老師或者鄰居，都會慢慢建立社交。」她特別強調：

家長要謹記，唔好逼小朋友，成日叫佢哋『叫人啦，快啲叫人啦』。咁樣反而會俾好大壓力小朋友。反而家長可以多做示範，例如出街嘅時候，主動同管理員叔叔打招呼，小朋友簡單，慢慢就會有樣學樣，身教永遠都最重要。

秦蓁又介紹兩個小遊戲，讓家長可在家與小朋友玩，從中練習語言能力。

▲ 找動物朋友遊戲道具。（林綺虹攝）

一、找動物朋友

道具：

3個骰仔，分別有不同顏色；圖形（圓點、格仔、間條等）；動物（貓、狗、烏龜等）。

圖卡若干，每張圖卡上有不同顏色、圖形、動物組合，如穿著紅色格仔衣服的烏龜；穿著藍色園點衣服的貓，如此類推。

玩法：

將圖卡攤開隨意擺放在地上或桌上，其後遊戲參與者（小朋友和大人）輪流擲骰。遊戲參與者鬥快根據骰仔顯示的動物、圖形、顏色，找到相應組合的圖卡，拿起正確圖卡，然後說出圖卡上的內容，如：我搵到一隻著住紅色圓點衫嘅狗，然後可保留圖卡。直至所有圖卡都被拿起，圖卡最多者，為最終勝利者。

語言學習功能：

訓練小朋友辨認、理解能力，期間也學會使用形容詞，以及熟習以完整句子表達。

▲ 故事骰遊戲道具。（林綺虹攝）

二、故事骰

道具：

3至6個有不同主題的骰仔，如：家人骰，上有爸爸、媽媽、爺爺、哥哥等家庭成員；交通工具骰，上有巴士、地鐵、飛機等交通工具。

玩法：

小朋友擲骰後，根據骰仔上的內容，創作並講述一個小故事。如：爺爺拖著一隻狗仔，執到一個蘋果，將蘋果交畀巴士司機，交換咗一個網球，同狗仔一齊玩波。

語言學習功能：

練習較複雜嘅語言表達之餘，增加小朋友的聯想力，並讓小朋友學習如何組合使用不同主題的詞彙。

（以上遊戲道具在坊間兒童書店可選購。家長亦可在文具店選購材料，自行製作。）

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記者：莊恭南

攝影：林綺虹