【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷疑網上直播　林日曦拆解絕望座位表問題成因

▲ MIRROR演唱會有直播？

人氣組合MIRROR的12場紅館騷，昨天（5月31日）正式公開售票，令全港鏡粉紛紛撲飛，由開售到售罄歷時約11個小時，足見MIRROR的威力非常強勁，人氣高企！

另外，不知是否有見昨日一班鏡粉對買演唱會門票一事有所不滿，MakerVille在社交平台表示MIRROR演唱會疑將網上直播，不過一切詳情暫未公布，所以各位鏡粉要留意。

至於與MIRROR同日同時間開售一連26場舞台獨腳戲《大初戀日》的林日曦，日前已宣布加開6月11日（星期六）下午3時一場。

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分析絕望座位表成因

對於不少網民認為MIRROR演唱會為絕望座位表，向來愛「抽水」的林日曦就在網上發長文作評論，並以自己作為一個表演者身兼中小型主辦單位，與大家分析，寫道。

1）贊助商 喺香港搞show，市場相對上非常細，入場人數唔多，尤其只可以開到一場紅館（8000-12000人視乎開三面台定四面台、個台幾大）甚至只可以開到一場其他細場（熱門場地500-3000）嘅小型演出。對一啲中小型主辦單位嚟講當然ok，但對大型公司嚟計，真係賺得雞毛咁多。

然後他指出收贊助有3個好處：

第一，就係有額外收入，唔使淨係靠門券收入，可以賺多啲錢；第二，可以確保門券有人認頭，唔怕賣唔晒，即係都係收入問題。第三，越多贊助感覺上個show/表演者越受歡迎，長遠計又會增加越來越多嘅收入。

林日曦補充指，老闆自負盈虧甚至賺錢是頭號目標，此舉非常好合理。然後續指內部認購的好處：

2）內部認購 有內部認購嘅好處，除咗益自己友之外，更加主要嘅原因，又係確保門票收入。有內部認購，其實係會多咗人買飛。 原因有兩個： 第一，好多人其實係好懶，要佢上網買飛，佢寧願玩吓wordle。但係只需要一個‎WhatsApp叫熟人幫手就買到飛，會增加購買意欲； 第二，優越感，如果你同人講：我識人可以內部認購買到mirror/張敬軒演唱會門券，嘩….聽到都正，即刻買飛。 仲有最緊要嘅就係，老闆啲朋友問到話要飛，你有冇得唔俾？大部份人都會俾囉，佢要幾多都一定俾佢。

他續稱觀眾長期表達對絕望座位表感不滿，但老闆不會在意，寫道：

3）「但係你成日絕望座位表！啲fans會好嬲喎！長遠計都係蝕錢喎！」

唔會囉。呢一套行咗好多年，佢哋俾人鬧足咁多年，佢哋繼續賺緊錢，啲老闆係唔會feel到你鬧緊佢，就算feel到佢都唔會care。

提出解決方案

然後他認為有解決辦法：

好似我同其他獨立單位咁，又係表演者，又係營運者，又係老闆。只要當個營運者或老闆完全從表演者個角度出發，明白表演者好珍惜每一次演出，希望自己嘅支持者可以睇到自己嘅心血，佢哋就會改變。但如何明白我，除非你是我。

其次，他提醒營運者開明些、表演者勇敢些，可以鬧返個老闆轉頭：「叫佢冷靜啲留返多啲位俾啲fans。」

繼而近日演舞台劇的林日曦以自己為例子，解釋為何能做到9成以上公開發售以及不用贊助商的原因：

第一，內部認購。我不是真正大眾有興趣的對象。雖然以入場觀眾計，只係計我嘅solo演出，今次開29場，有近30,000觀眾捧場，但只能夠話核心內圍嘅人好支持我，行出少少啲人已經識我老鼠。唔會姨媽姑姐個個都話要內部認購。 第二，我冇乜朋友。我係咪唔幫人買內部認購呀？唔係，我幫小學同學、中學同學，甚至幾個網友買添。但因為我真係好少朋友，所以好少內部認購。 第三，贊助商。因為我就係導演以及表演者本身，所以好着重觀眾嘅感受。以前喺舊公司，同事即使傾咗一堆贊助商返嚟，都會俾我彈走晒好多，因為我根本唔肯放大量嘅門券出嚟比贊助商，只係肯俾少量，仲要唔係最前排嗰啲位。咁人哋贊助商梗係唔肯啦。

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林日曦更稱：「到今次我自己搞，我直頭大條道理唔需要去搵贊助。有兩三個贊助商自己聯絡我想贊助，但因為上述原因，最後我都冇收到。」

最後他表示：

為咗我啲觀眾唔需要買黃牛飛，亦唔需要set高啲價錢等觀眾買貴飛（有啲舞台劇前排幾行賣緊$880甚至過千俾fans，我知我賣頭幾行過千都一定賣得晒，不過我又唔想）我每次都搞「乜都唔知嘅優先訂飛」。隔走咗啲街外客，同埋知道大概人數先book場，變咗令到核心支持者一定買到飛。