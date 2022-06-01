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【MIRROR成員】再拍月餅廣告化身品味收藏家　姜濤盼紅館個唱後放假

娛樂 17:09 2022/06/01

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姜濤再度拍攝雪糕廣告。

今年中秋，Häagen-Dazs首度聯乘法國羅浮宮博物館，同時再次邀請 Mirror人氣成員姜濤拍攝新一輯雪糕月餅廣告。

去年，姜濤首次拍攝雪糕月餅廣告已引來迴響，其姜濤特別版雪糕月餅產品首日開賣更使專門店大排長龍，不消半日已迅即被搶購一空。

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承接去年氣勢，廣告商再次邀請姜濤拍攝全新一輯雪糕月餅廣告，平面廣告率先於６月２日在各專門店和不同平台正式登場，姜糖們又可以再出動捕捉姜濤蹤影。

在全新的雪糕月餅廣告中，姜濤化身成為品味收藏家，一邊細心欣賞禮盒，一邊細意品嚐月餅。現實中的姜濤謙稱自己的品味只是一般而已，但大家對他在音樂作品上的品味和個人風格甚為讚賞。

姜濤剛剛推出第十胎《作品的說話》，自導自演新歌的 MV，透過作品傳遞反戰、宣揚愛與和平的訊息，歌曲內容配上 MV 畫面，儼如一有意義的藝術品。

（大會提供）

姜濤亦坦言：「這一胎簡直是藝術品，比以往作品更具紀念價值，所有製作、所有嘗試、所有畫面都比以往更加厲害。」更笑指：「今次 MV 的製作費已經是上限，暫時不敢再要求有其他嘗試了。」

另外「殿堂◆瑰月」禮盒亦重現了勝利女神尼克展翅欲飛、飄逸的氣勢，描繪出勝利女神雕像的輪廓。姜濤希望藉此禮盒可以為經歷戰火的人帶來好運，更希望最終的勝利是愛與和平。

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對於羅浮宮，姜濤表示：「我未去過法國羅浮宮，如果有機會都想去參觀。」談得興起的姜濤還即場問在旁的公司同事：「我幾時可以放假？不如演唱會後、就九月啦！」更笑指如果九月放長假的話，
或者可以在法國羅浮宮渡過中秋節。

撰文 : TOPick柴犬出動

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