【兒童心理】孩子將「想死」掛嘴邊　家長憂心靈不夠強大：遲啲出社會問題更多

▲ 孩子經常說「想死」，家長憂心靈不夠強大。

當小朋友向大人表達「想死」，家長應如何處理？有家長在社交平台發文指，就讀小三的孩子每當不開心都表達輕生念頭，甚至被父母責罵後直言想「跳樓」，令家長不知如何是好，更問「應如何教佢強大心靈」。

有家長在facebook專頁「家長Secrets」中發帖表示，小朋友現時就讀小三，但自幼稚園開始，每當有不開心的事，都會說「想死」，幼稚園時曾有找社工輔導，但社工卻表示，跟孩子聊天後完全不像有自殺傾向。

之後有幾次鬧完佢，佢話佢跳樓死算啦......

雖然家長每次都有仔細解釋，死是解決不到問題云云，但每隔數月孩子就會說一次，家長希望請教應如何做。

無可能因為咁而每次佢做錯事都唔鬧佢，加上人生一定會遇到唔開心嘅事，遲啲青春期、升中、出嚟社會要面對嘅事、問題更多，應如何教佢強大心靈？

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帖文引來不少網民留言，有人認為小朋友有這種表達，已是警戒級別，需要尋求專業人員幫忙；亦有網民表示，家長不要太著急孩子的未來，應多留意當下的狀況，注意平日與孩子的溝通，多讚賞和關心，小朋友需要很多愛才可以開心成長。點擊睇網民留言：

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社工教安慰說話

聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部高級服務經理梁梓敦，過往接受TOPick訪問時提醒，當小朋友表達「我想死」的念頭，若未能了解傾訴者的內心感受，解決傾訴者的尋死原因，一句隨口回應，不能安撫心靈，隨時適得其反。

不要說

香港地個個都係咁啦！ （淡化對方感覺）

你咪成日唔開心啦 ！（令對方覺得你在埋怨或反駁他，從而令對方感傷心不獲認同）

你會對唔住父母㗎！（加重對方的內疚和自責感）

唔好諗咁多啦！（令對方認為你沒有耐性聽下去，索性不談）

嘗試說

人人都有煩惱，但我估你，一定好辛苦。（表示理解對方的不開心是獨特的，信任對方可以走出困境）

係，有時真係唔知點解，就係好唔開心。（尊重對方負面感覺，鼓勵對方表達有何困難）

我唔捨得你。（直接向對方表達與你有不少回憶在心頭，令對方感到有人不捨和著緊自己）

我可唔可以聽你講多少少？（將心比己，鼓勵對方繼續表達）

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責任編輯：王明芳