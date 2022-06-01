【3區污水陽性】當局派19萬個快測包　涉荃灣縉皇居、海韻臺等

▲ （資料圖片）

政府今日（1日）表示，屯門區、大埔區及荃灣區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

屯門區 — 湖景邨、蝴蝶邨、豫豐花園、綠怡居、美樂花園、啟豐園及兆山苑

大埔區 — 倚龍山莊及比華利山別墅（湖景道、萊茵道、翠樺道、銀池道、溫莎道、愛琴道）

荃灣區 — 碧堤半島、麗都花園、海韻花園、縉皇居及海韻臺



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰