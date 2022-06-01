  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (週三) 17:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3區污水陽性】當局派19萬個快測包　涉荃灣縉皇居、海韻臺等

社會 16:49 2022/06/01

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

政府今日（1日）表示，屯門區、大埔區及荃灣區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

屯門區 — 湖景邨、蝴蝶邨、豫豐花園、綠怡居、美樂花園、啟豐園及兆山苑

大埔區 — 倚龍山莊及比華利山別墅（湖景道、萊茵道、翠樺道、銀池道、溫莎道、愛琴道）

荃灣區 — 碧堤半島、麗都花園、海韻花園、縉皇居及海韻臺


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【第五波疫情】本港急回升至505宗感染個案　張竹君指不排除有虛報【不斷更新】
今日 16:24
【第五波疫情】本港急回升至505宗感染個案　張竹君指不排除有虛報【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】本港急回升至505宗感染個案　張竹君指不排除有虛報【不斷更新】
今日 16:24
【第五波疫情】本港急回升至505宗感染個案　張竹君指不排除有虛報【不斷更新】
疫情 衞生防護中心 衞生署 物業管理

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
16:10 2022/05/23
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣
00:00 2022/05/29
搜尋器藏彩蛋！ 上網打淘寶大神現618年中慶驚喜優惠　可能是歷年最高折扣
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻