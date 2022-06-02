【奇難雜症】脊醫腸抽筋做遍檢驗仍查不出病因　用排除飲食自救找出一種食物是元兇

▲ 脊醫兼營養學家王俊華，以排除飲食法找出令他腸抽筋的元兇，也因此而嘗試茹素，大大改善了健康情況。

擁有脊醫及美國註冊臨床營養學家雙重身份的王俊華，因健康理由開展素食。

事緣是9年前他有一段時期不知何故常出現腸抽筋，試過求醫腸胃科，照腸照胃且進行磁力共振，後來當自己患上癌症般連PET-Scan也照埋，也無法得知原因。他常因腸抽筋至半夜入院，後來請教了教授級的腸胃科及內分泌專家意見，他們口徑一致：建議王俊華看營養師。事實上，王俊華脊醫以外，本身另一專業就是一名營養學家。

▲ 9年前，王俊華有一段時期不知何故常出現腸抽筋，試過遍尋腸胃科專家，並作各類檢查，依然不得要領。（iStock圖片）

他深感長遠不是辦法，自行嘗試減少某類食物。「因營養學上有一種方式叫排除飲食（Elimination Diet），試了一輪後，發覺每每我吃罷牛肉，必定會腸抽筋，連有少許牛肉絲來煲湯的羅宋湯，萬試萬靈一定出事，試過去進行致敏原檢測也找不出原因，惟有當作是怪病，從不吃牛肉開始。」

▲ 既然各類檢查仍找不到病因，而自己是營養學家，王俊華決定採用營養學的一種方式叫排除飲食（Elimination Diet）自救。（梁偉榮攝）

攝取第一手能量

當時他的女朋友現時的太太因宗教關係，也提議他茹素；她提出一個理論：能量是來自太陽，太陽給予的一手能量是給予植物，所有生物的能量皆是取自植物，為何不攝取這一手能量，也同時減少殘殺動物，這與脊醫的理論相似。他抱着即管一試的心態不吃肉類，結果腸抽筋的情況大為減少。

他的女朋友十分有心，每日上網看素食食譜再炮製晚餐給王俊華品嘗，煮的新式素食而且每次不重複，色香味兼備，配搭多元吸引，使他對素食十分適應。

▲ 經過自行減食測試﹐王俊華終於找出令他腸抽筋的元兇——牛肉，即使加了少許牛肉絲煮的羅宋湯，也會出事。（本報資料圖片）

為減碳足迹開始茹素

王俊華有一個心結，以前做營養師時，建議人吃素時，對方總會說：「不可行啊！天天吃素很沉悶，其實你自己有無試過先？」正正說中他心坎，當時他並非素食者。「如今親身試過，如何令素食多元化多款式營養均衡，分享心得時有說服力得多。」

▲ 王俊華太太烹煮的素食餐，款式多且賣相吸引。（被訪者提供）

不過，提起素食，一些人仍抱持不少疑問，例如素食常令人吃不飽，無肉進肚人會無力；也因為無肉，素食者想練大隻也難過登天；至於孕婦及BB更不應該吃素，原因是汲取的營養不足，尤其是維他命B12……下篇，營養學家王俊華會夥同瑜伽導師林曉芬，兩人同樣已茹素9年，以他們的專業及親身經歷，解開種種素食誤解。

記者：周美好