【珍寶海鮮舫】7名立法會議員聯署去信特首　促政府提供政策支援協助保留海鮮舫

▲ 珍寶海鮮舫本月將移離香港。（譚以諾攝）

前年3月停業的香港仔珍寶海鮮舫，珍寶王國母公司前日宣布，會在月內將其移離香港。7名立法會議員，今日聯署去信特首林鄭月娥，要求當局提供政策支援，包括短期內在續牌上提供便利，令海鮮舫未來能夠留在香港。

有份聯署的新民黨議員陳家珮，今午見記者時指出，前年施政報告提出「躍動港島南」計劃，包括保育海鮮舫，但海洋公園和政府最新決定不活化。她擔心，珍寶海鮮舫本月底離開後，將不會再返回香港，形容香港人將失去集體回憶，強調保育海鮮舫是事在人為，但其牌照本月底到期，形容現時欠缺時間，認為當局可以提供便利。

她又指，政府介入不一定要用公帑，可以給予政策層面支援，例如參考中環美利樓搬到赤柱的經驗，其中一個做法可以「搬上岸」，節省維修保養成本。她又提到，馬會有保育中環大館經驗，可邀請馬會介入協助保育。

同樣有聯署的旅遊界姚柏良亦指，珍寶海鮮舫作為南區地標，旅遊業一直希望能夠活化，強調南區有豐富旅遊資源，可成為具吸引力的旅遊目的地，盼政府將有此歷史價值的地標，保留下來。

參與聯署的7名議員，還包括民建聯陳學鋒、自由黨李鎮強，以及管浩鳴、黃元山和體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛。陳家珮透露，他們亦將聯署信抄信予候任特首李家超，盼換屆後成立的文化、體育及旅遊局，能夠繼續協助保留海鮮舫。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明