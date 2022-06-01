【精神健康】教育局6月舉辦兩場網上分享會 協助家長識別及支援子女精神健康需要
本港近日發生學童自殺事件，教育局教育心理學家陳惠敏今（1日）說，期盼與各界攜手加強「守門人」角色，同心協力守護孩子。她建議家長留意到子女出現精神健康問題或自殺警號時，應盡快尋求學校及社區的專業支援。另外，教育局將6月10日及17日舉辦網上分享會，及於7月及10月舉辦網上工作坊，提升家長對精神健康的認識；局方今亦上載新一輯小冊子至「校園‧好精神」網頁，簡介思覺失調、飲食失調症和對立性反抗症等精神病患。
陳惠敏今於教育局網誌以「家校同行 守護生命」為題撰文，她說，對近日發生的學童自殺事件感到非常難過，認為個別同學在成長階段或許會受到學業、家庭或朋輩關係等問題困擾，需要好好處理。她指，為加強家長作為「守門人」的技能，局方教育心理學家將聯同社會福利署的臨床心理學家及社工，於6月10日及17日，分別為中小學的家長舉辦兩場全港網上分享會，詳情可瀏覽「校園‧好精神」或向學校查詢。
陳惠敏說，家長是孩子的重要守護者，家長可藉與孩子分享、閱讀、玩遊戲、進行角色扮演和參與群體等活動，培養孩子建立正面人際關係的能力，學習擁抱人際互動中有機會出現的不安與挫敗。她相信，絕大部分家長對子女所說或所做的都是出於關愛，惟有時不了解說話或行為所引致的長遠影響，例如，有時家長發現孩子有精神健康問題或自殘行為，但沒有告訴學校，因而延遲了治療或得不到學校的配合，使孩子的情緒惡化，甚至帶來悲劇。她說，為協助家長了解青少年自殺的警號、保護因素、危險因素及支援他們的方法，教育局製作家長便覽，建議家長不時重溫有關資訊，以能夠及時察覺問題和適切支援孩子。
至於學校方面，陳惠敏建議於恢復面授課堂後，校方無須急於追趕課程，應幫助學生逐步適應課堂學習，並透過不同的班本及分級活動，從中訓練學生的社交技巧，協助他們建立友誼、增強聯繫感，覺得自己是社群中的一分子，以提升他們的抗逆力。局方於今年4月舉辦兩場網上研討會，有關講義及短片亦已上載至「校園‧好精神」網頁；同時向校本教育心理學家提供新一輯參考資源，以協助他們舉辦相關的校本工作坊，內容包括介入技巧及個案研討。
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：黃悅晴