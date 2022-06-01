【金像獎2022】最佳新演員特刊造型曝光　王丹妮梁仲恆影壇新貴逐金像帝后

▲ 王丹妮跟梁仲恆早前拍攝金像獎特刊。

「香港電影金像奬」在第四十屆頒獎禮舉行前，邀得部份候選人參與拍攝本屆紀念特刊，今天（6月1 日）大會率先發布「最佳新演員」及「新晉導演」候選人的獨立造型照，兩大獎項為鼓勵及表揚業內新人而設。

無獨有偶，5位榮獲提名「第40屆香港電影金像奬—最佳新演員」的候選人均各有兩項提名。

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其中王丹妮在《梅艷芳》一片演出一代歌后，梁仲恆在《媽媽的神奇小子》中飾演本港殘障奧運飛人蘇樺偉，兩人將分別角逐影后與影帝寶座。

演繹「蘇樺偉少年版」的馮皓揚、在《濁水漂流》飾演患上失語症青年的柯煒林，以及在《殺出個黃昏》飾演未婚懷孕少女的鍾雪瑩則入圍競逐最佳男、女配角獎項。

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此外，本屆「新晉導演」獎項角逐激烈，得主將可同時獲得「創意香港」及「電影發展基金」撥款港幣十萬元獎金以作獎勵。《濁水漂流》導演李駿碩繼《翠絲》及《除暴》導演劉浩良繼《衝鋒車》後，二人均再度獲得提名。

另一位獲得提名的文念中曾四度奪得「最佳美術指導」及「最佳服裝造型設計」金像奬，今回就以拍攝許鞍華的紀錄片《好好拍電影》的導演身份首次入圍，此外，趙善恆以《一秒拳王》及陳健朗以《手捲煙》首爭「新晉導演」榮銜。

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此外，大會同時公布7月17日晚上直播的「第40屆香港電影金像奬」節目將特設口述影像及手語傳譯，分別由「香港盲人輔導會」及「香港手語來自聾星」為視障、聾人及有需要人士服務，讓他們可無障礙地欣賞本屆盛事，即時領略得獎者的感受和喜悅。