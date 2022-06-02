亞洲區內大學最大型創新創業計劃HK Tech 300一周年　培育逾300支初創團隊 推動創科發展

「初創」及「創新科技」近年大行其道，很多人都希望憑藉創業闖出一片新天地。為培育創科人才，香港城市大學（城大）於去年3月宣佈投放5億港元（下同），推行大型創新創業計劃「HK Tech 300」。計劃以「創科無限 引領未來」為主題，協助有志創業的城大學生、校友、研究人員，以及其他人士成立初創企業，投入的資金及計劃規模，均是亞洲區內大學之首。短短一年間，HK Tech 300帶領過千位參加者展開創業之旅，並已培育了逾300支初創隊伍，早前更已率先向近50間初創公司，各提供高達100萬港元天使基金投資。

▲ 城大推行大型創新創業計劃HK Tech 300，鼓勵城大學生、校友、研究人員等積極投入創科行列，將創意轉化為初創企業。圖為城大去年11月與香港科技園簽署合作備忘錄，城大管理層聯同HK Tech 300初創團隊與一眾嘉賓合照。

計劃分四部曲 可彈性申請



HK Tech 300目標是於3年內培育300間初創企業。計劃分為四部曲，由專業機構提供的創業培訓、幫助初創團隊萌芽的種子基金、培育初創公司成長的天使投資，以至推動初創公司起飛發展的風險投資，全程扶持初創團隊踏上創業路。計劃亦具彈性，讓參加者可以按自己的能力和背景，直接申請進入上述首3個階段。現時，HK Tech 300已有302隊獲10萬港元種子基金的團隊，及49間初創公司獲最高港幣100萬港元的天使基金投資，他們都正研發及推出多元產品和服務，涵蓋深科技、資訊科技和人工智能、生命科學和健康科技、金融科技、環保和教育科技。城大是全球發展最迅速的大學之一。根據QS世界大學排名榜，城大學者在2017至2021年間「論文引用數量」的5年平均值為全港第一。按照史丹福大學公佈的排名指標，逾170位論文被高度引用的城大教研人員，在2021年被列為全球排名前2%科學家。根據美國國家發明家科學院，全球頂尖100所獲頒最多美國專利的大學，城大亦連續5年排名冠絕本地大學。

▲ 城大校長郭位教授於去年3月宣佈推出HK Tech 300，圖為他在啟動儀式上致辭。

城大校長郭位教授說：「城大的科研成果及創新項目屢獲國際殊榮，對社會的影響力有目共睹。城大一直致力轉化這些知識及技術，為社會帶來正面改變。」HK Tech 300的另一特點，就是除了城大學生和校友，亦歡迎城大社群以外的年輕人參與，他們只需把城大的研發成果和技術，應用到初創產品和服務中便可申請參加，從而推動知識轉移。郭校長對HK Tech 300培育了多間由城大學生、研究人員、校友及來自城大社群以外的年輕人創立的初創公司，並廣泛應用城大的科研技術而感到自豪。



科研卓越 推動技術應用



本計劃亦為香港科研人員提供職業發展道路，支持他們把一直從事的科研項目，轉化為初創公司和科技產品。截至今年4月，無論是種子基金團隊和天使基金初創公司，都有逾兩成是由城大博士生或研究人員組成，另有一成是公眾人士參與獲選。



從資金的投入，以至培育的團隊和初創公司的數目正逐期增加及漸趨多元化，有數家初創公司近期更獲風險投資基金的青睞，足見城大在支援初創發展的貢獻正結出成果，令整個創科業界的未來更百花齊放。



引領未來的無限可能



「HK Tech 300」自開展之初，已得到多個合作夥伴大力支持，包括創新科技署、投資推廣署、四大商會、工商及創科業界、專業機構等近60個機構和組織，為初創團隊提供多元化專業服務。80位經驗豐富的工商業界精英及創業家亦加入了「創業師友計劃」，為初創團隊在創業路上提供指導。

▲ 城大致力將研究成果及技術落地轉化，成為實際應用。圖為HK Tech 300初創團隊向創新及科技局局長薛永恒（中）、城大校董會主席黃嘉純（右）等嘉賓介紹研發產品。

此外，城大致力為初創團隊開拓新機遇，例如早前與華潤創業有限公司簽署合作協議，合資成立首期金額共一億港元的科創投資平台，幫助被投的HK Tech 300初創企業成為科創「獨角獸」；又與香港科技園公司簽署合作備忘錄，向雙方共同甄選的合資格初創隊伍提供種子基金等支援，並共同於香港及大灣區開展創新及創業項目。上述種種都為計劃打造了一個完善、以大學為基礎的創科生態圈。



城大投入龐大資源以推動創科發展，彰顯了其在創科生態圈中擔當的重要角色，不只幫助有志之士在創業旅程上乘風展翅，更為香港及整個地區創科發展注入新力量，促進整體社會和科技進步。



了解更多HK Tech 300: https://bit.ly/395Pdlk



（特約）