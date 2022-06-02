【父子關係】亡父性格沉默不多言　王祖藍憶起11年來首次父子溝通

▲ 王祖藍在節目中分享父子關係。

父親節將至，藝人王祖藍與李亞男近期移居內地，齊齊北上為親子觀察節目《爸爸當家》擔任固定嘉賓，節目中眾星分享不少自己的育兒觀及成長經歷。其中王祖藍分享了自己與父親生前點滴。

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最新一集《爸》中，嘉賓談及「做爸爸的感受慢過媽媽」，意思是小朋友出生後，過一段時間才覺得自己是爸爸，當中四位「全職爸爸」都有這樣的經歷，但祖藍就舉了一個相反的經歷，王父平時性格沉默不多言，父子很少溝通，平時都只會在上下班交代，媽媽就變成了傳聲筒「講話也會跟我媽說，然後讓我媽傳話給我」。

不過有一次就令王祖藍印象深刻，因為熱愛潛水的爸爸，有一次帶祖藍去看魚，他說:「這個我教你哥哥，這個是小丑魚，這個是什麼什麼魚……就這麼簡單的一個畫面，我記得那天什麼魚的名字我都記不了，我就呆了看著他，他，十一年來，第一次這樣跟我講話，然後我記得當天晚上，我就跟我媽說，我第一次感覺我爸爸是我爸爸。」

想做全職爸爸

雖然已經年代久遠，但王祖藍仍然深深記在腦海中，現在成兩女之父的祖藍曾揚言很想很想當全職爸爸：「我自己就非常非常的羨慕就是我真的覺得，我的女兒可能有一天很快很快比我高了，我覺得我低頭看她的時間真的不多，好像沒有看她幾天又長高了一點，沒有看她幾天又長高了一點點，好像很怕失去了見證她，陪伴她一起成長的時間。」

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責任編輯：王明芳