【懷舊食品】迪士尼夏天推港式街頭小食　238元自助餐食煎釀三寶西多士

迪士尼樂園夏天推出香港特色的美食及商品，包括街頭美食、芊彩餐廳的下午茶自助餐「香港下午茶點三點三」、及以香港區號 「852」為設計主題的商品。

新推出的香港特色主題食品，包括米奇造型的雞蛋仔、砵仔糕及老婆餅，還有冰室特飲菠蘿冰及凍檸賓。今次亦推出以奶凍及水果醬製成的甜品分子料理腸粉。迪士尼探索家度假酒店的芊彩餐廳亦推出下午茶自助餐「香港下午茶點三點三」，提供多款香港小食包括煎釀三寶、一口麥芽糖花生醬西多士、香炸蝦多士、米奇雪糕菠蘿包、紅豆冰及兒童鴛鴦等等。供應時間6月1日至8月31日，第一輪下午3時至4時15分；第二輪下午4時30分至5時45分，每位238元須加一服務費。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11 ▲ 下午茶自助餐各款食品。

以香港的國際電話區號「852」為設計靈感的商品，於今個月陸續發售。除限量紀念徽章、其他精品包括T恤及棒球帽，同時推出了 nuiMOs 香港版服飾套裝。服飾以香港的夜景、霓虹燈及香港街道作主要圖案設計。

為進一步推廣本港社區多元共融，樂園推出6款慈善明信片，一共50,000張慈善明信片將於迪士尼樂園慈善售賣，所得收益將不扣除成本，全數撥捐予東華三院兒童及家庭服務。

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記者：陳麗娜