【疫苗接種】多4人離世前兩周內曾打針　衞生署上周接52宗打針後異常報告

▲ 市民在界限街體育館排隊接種復必泰疫苗。（湯致遠攝）

政府今（1日）公佈，截至5月29日，過去一星期，衞生署共接獲4宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名83歲男子及三名52至95歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

而截至5月29日，過去一星期，衞生署共接獲52宗涉及曾接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士，及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

此外，至5月29日，本港市民合共接種了約1，696萬劑新冠疫苗；衞生署共接獲7 563宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.04%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，則包括108宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，當中沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會也已總結，其中61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘36宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

最新熱門影片：【TOPick診症室】生蛇可上眼或持續神經痛 拆解生蛇年輕化及疫苗預防成效

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰