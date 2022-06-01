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【疫苗接種】多4人離世前兩周內曾打針　衞生署上周接52宗打針後異常報告

社會 18:01 2022/06/01

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市民在界限街體育館排隊接種復必泰疫苗。（湯致遠攝）

政府今（1日）公佈，截至5月29日，過去一星期，衞生署共接獲4宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名83歲男子及三名52至95歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

而截至5月29日，過去一星期，衞生署共接獲52宗涉及曾接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士，及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

此外，至5月29日，本港市民合共接種了約1，696萬劑新冠疫苗；衞生署共接獲7 563宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.04%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，則包括108宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，當中沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會也已總結，其中61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘36宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：黃小冰

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