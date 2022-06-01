【兒童飲食】把握嬰幼兒加固黃金期　5大方法培養健康飲食習慣

▲ 兒科醫生分享5大貼士，如何培養嬰幼兒健康飲食習慣。（i-stock圖片）

香港嬰幼兒偏食的情況可說是普遍，如果家長想培養小朋友有健康飲食習慣，不妨參考兒科專科醫生的意見，當中提及5項注意事，除了有關飲食原則之外，亦涉及管教方法，要孩子有良好的飲食習慣，首先要由家長做起。

兒科專科醫生張傑分享了以下培養健康飲食習慣5大重點。

1. 把握加固階段

一般孩子在半歲開始進食固體，有些父母因為某些原因，會將引進固體食物的時間延遲，例如孩子似乎不願意的樣子。其實，這是一個學習的過程起，起初一定會有所阻礙，只要堅持就能把握這個黃金期。

2. 注意餐桌禮儀

年紀小小的小朋友也要學習餐桌禮儀，簡單但難實行的包括未吃完不准離開。簡單來說，孩子會有各式各樣的理由想離開餐桌，然後藉此不完成餘下的飯菜。所以，家長要告訴孩子，只有完成自己的飯菜和等待其他人食完飯，才可離開，這是一種禮儀。

3. 宜留意孩子食量

有家長會不自覺地盲目追求孩子進食的份量，以為食得多就是好，例如要孩子平日食一碗飯，如果小朋友很快食完一碗後，家長又會即時叫他添飯，增加份量，久而久之，子女發現食得快便要食多些，因而會拖慢進食過程。

最新影片︰

4. 勿過分縱容孩子

家長心軟和替孩子找藉口是常見的問題，即孩子未說出原因，父母已為孩子想出很多原因去解釋。這樣做只會令到孩子將這些解釋變成自己的借口，每一次想拒絕食物時，便會將這些借口拿出來，習慣被放任。

5. 爸媽做好榜樣

太多數父母很多時在餐桌上會有不專心之時，又或出現一些揀飲擇食的行為，明白這是人之常情，但要盡量避免這些行徑。孩子會將爸媽的一切放在眼內，他們沒有出聲，只是他們未懂反駁，如果他們懂反駁的時候，大人或會感到羞愧，家長不如早點以身作則做好榜樣。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張：https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳