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【食用安全】日式居酒屋豉油樽蓋藏超厚霉菌　水壺底髒似生青苔食客嚇到反胃

食用安全 18:38 2022/06/01

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日式居酒屋豉油樽蓋藏超厚霉菌，水壺底髒似生青苔食客嚇到反胃。

日式居酒屋向來以高質素食物及良好用餐環境而深受食客歡迎，不過，日前有台灣網友前往台中一家知名居酒屋用餐時，卻發現店內的豉油樽蓋內藏著一層超厚霉菌。毛茸茸畫面令食客當場嚇到反胃，直斥「根本是黴菌培養皿」。畫面曝光後引起網民熱議，居酒屋事後更被查封，暫停營業。

最新影片：

豉油樽蓋內藏毛茸茸霉菌 店家冷處理

根據「爆料公社」轉載食客投稿，在到台中某知名居酒屋用餐後，一掀開包廂桌上豉油樽蓋，就看到上面有一層厚厚的霉菌。從圖片所示的厚度，霉菌應是積藏了不短的日子。食客亦直言「人生中第一次看到醬油瓶蓋能夠發霉發到如此均勻，根本就是黴菌培養皿。不知道放了多久，不知道有多少人吃到黴菌醬油。」

隨後，該食客又被水壺的骯髒程度嚇壞：「水壺底部非常髒、完全沒有清洗，完全像覆蓋一層青苔！」同時對店内食物份量也非常不滿，回想用餐過程只感到反胃，一口水都沒敢喝。而向店家反映問題後，店家只把醬油收走，完全沒有任何其他表示。店家冷處理的態度，令食客感到非常無語。

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餐廳遭查封 店家道歉並停業2週

事件曝光後引起台灣網民譁然，不斷在網上聲討、負評店家，甚至在Google Maps上將店名改成「醬油發霉屋」。隨著事件持續發酵，店家也緊急刊登道歉聲明指，已向當事人道歉，日後會積極處理衛生問題，及加強訓練員工。有問題的器具會全部丟掉，重新添購，避免再發生類似事件。台中衛生局上門視察發現餐廳的醬油儲藏區存在清潔缺失，也有部份不符食品衛生規範等問題，向店家開立限期改善通知書，餐廳停業2週内須改善問題，包括將器皿全數清洗。

長期吃發霉食物可致肝癌

根據食安中心呼籲，霉菌菌絲可入侵食物深層，讓乙型肝炎或丙型肝炎患者患肝癌機率高出6倍，因此切勿食用發霉食物。

看不見的菌絲有毒，何況霉菌已堆積成一團，其中毒素量不敢想像。腸胃肝臟科專科醫生吳昊表示，抵抗力較好者偶爾吃發霉食物攝入了霉菌，有可能引起急性腸胃炎；若長期或過量攝入霉菌毒素，則會容易致癌，如肝癌。至於兒童、長者、抵抗力較弱、正服食抗排拆或化療藥等人士，更有機會引致真菌入血或入肺，引起嚴重真菌感染；若未有及時醫治，甚至會導致死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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