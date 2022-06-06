【新冠肺炎】疫下查詢「在家安寧」較疫前多1倍　健康人士對疫苗存疑提早簽「預設醫療指示」

▲ 疫情之下病人查詢「在家安寧」服務較疫情前多1倍。（iStock圖片）

新冠肺炎疫情之下，查詢及簽署「預設醫療指示」的人數增多。有老人科專科醫生表示，有健康人士因對接種新冠疫苗存憂慮、怕染疫後離世而提早簽署指示，以防在罹患不可逆轉疾病，例如持續植物人狀況時，可拒絕任何維生治療；另有不少個案亦因為公立醫院、安老院舍等限制探訪問題放棄到醫院接受治療，選擇在人生最終章「在家安寧」。

養和醫院長者醫健主任、老人科專科醫生梁萬福表示，以往簽署「預設醫療指示」多數為有末期疾病、或患有不可逆轉疾病的患者，有關人士亦可同時簽署「不作心肺復甦術」，預先指明如出現心跳停止時不作心肺復甦術。而自疫情出現，有10至20多名健康的中年人士，因對怕疫苗的副作用和染疫後離世而提早簽署指示，即一旦出現末期病情等情況，可拒絕維持生命的治療。

他指出，養和醫院自2015年起至今，曾為60名病人提供「在家安寧」的服務，惟在疫情之下，公立醫院、安老院舍等設探訪限制，院方在2020年接獲的有關查詢亦較疫情前增多一倍。

梁萬福又難忘一名患有呼吸性疾病的90多歲婆婆的個案，她去年曾因肚痛而入住公立醫院，出院後再因呼吸系統疾病，需到私家醫院接受檢查及治療，惟因婆婆惦記同為90多歲的老伴，亦不想對方因曾外出而增加染疫風險，故向女兒表達想留家治療的心願，在家使用正壓呼吸器以紓緩呼吸困難的症狀，不打算入醫院，亦接受及期望在熟悉地方度過最後時光，及後因病情惡化，她最終在十多名親友倍伴下，安然在家離世。

他表示，「在家安寧」必定是患者與家人的共識下才能圓滿達成，而及早規劃亦可以免爭拗，並為患者作最好的安排及準備。他又直言不少人對「在家安寧」存有誤解，以為病人離世後需要報警處理，而住所亦會變成「凶宅」等。

他解釋指，根據香港法例訂明，醫生須在病人離世前14天內與病人見面，並其離世後24小時內上門證實屬自然死亡，方可為死者發死因醫學證明書，而家屬只要按病人意願預先安排喪禮及殯儀事宜即可，毋須報警，而遺體亦毋須解剖。至於「凶宅」是主要針對死於非命，即是他殺或自殺個案，而大部分年過80的長者能在家中自然死亡，不會構成凶宅因素。

梁萬福指出，由於港府仍未就「預設醫療指示」立法，有不少醫生處理在家離世時，會較為謹慎或擔心有法律後果。他期望有關立例可在2022至23年呈交立法會審議，目標下年可以立法；另盼在「在家安寧」方面可以有更加多的公私營合作，讓有意「在家安寧」的患者可得到私院提供的協助，而私家醫生亦可在基層醫療方面提供有關服務，讓患者可以多一個選擇。

「預設醫療指示」是任何18歲或以上、精神上有能力行事者均可簽署，旨在在罹患末期癌症、持續植物人狀況或出現不可逆轉的昏迷狀況等疾病時，可以拒絕維持生命治療，包括人工營養及流體餵養。

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記者：郭詩詩