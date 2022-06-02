【秘書王媽媽】葉凱茵不捨11歲兒紐西蘭留學　發掘踢波專長追夢︰為佢好要忍痛

▲ TVB「秘書王」葉凱茵憶起正在紐西蘭留學的兒子時，忍不住落淚。

TVB「秘書王」葉凱茵近年轉變戲路，2019年於《金宵大廈》飾演媽媽徐太一角演技大爆發後，成功轉型為「媽媽王」。葉凱茵接受TVB娛樂新聞台《星光路上》訪問大談演藝路及為人母親的心情，她坦言近年兒子到紐西蘭留學，內心非常不捨，期間更一度感觸落淚。

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現年44歲的葉凱茵曾被封為TVB「秘書王」，自《金宵大廈》飾演媽媽徐太大獲好評後成功轉戲路，近兩年飾演不少後母、嚴母等角色，包括《智能愛人》中飾演的虎媽，甚有內心戲發揮。

葉凱茵在訪問中坦言，《金宵大廈》是自己的代表作，接拍前才剛經歷第二胎流產之痛，監製慰問她能否演出悲情媽媽，她自言狀態沒問題，心情已經平復，「呢個係事實，我需要接受。」為了健康著想，她沒有再追第二胎，專心照顧兒子郭皓琛（Orson）。

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留學紐西蘭追足球夢

11歲的Orson現正在紐西蘭讀書，由爺爺嫲嫲照顧，長假期會返港與媽媽團聚。與兒子長期分隔兩地，葉凱茵坦言內心非常不捨，但為了兒子的將來著想，寧願犧牲兩母子的相處時間，讓兒子追求足球夢。她知道兒子在當地生活幸福，相信這是正確的決定。

其實真係好唔捨得！但為咗佢將來、為咗佢好，都要忍痛㗎啦！咁當然有啲嘢都要犧牲，例如我哋相處嘅時間、佢成長嘅過程。好似佢中咗新冠啱啱，我都唔喺佢身邊。

▲ 葉凱茵接受TVB娛樂新聞台《星光路上》訪問。（影片截圖）

她感言兒子在紐西蘭留學後，縱然有不開心，但自己不再是「緊張媽媽」。她又寄語兒子在紐西蘭要健康開心，說到此時她一度感觸落淚。

個仔真係我心裡面好緊要嘅一樣嘢。我想同我個仔講，希望佢可以向住佢足球嘅夢想進發，同埋希望媽咪唔喺佢身邊照顧佢嘅時候，佢都可以好開心咁成長，一有機會媽咪就飛過嚟，同你一齊。

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紐西蘭讀書重活動教學

葉凱茵接受TOPick訪問時分享更多兒子留學的點滴，她指由於老爺奶奶在紐西蘭生活，故安排兒子於2020年前往當地讀書。他很快已適應當地生活，學習亦比較輕鬆，少功課和測驗，著重活動教學，「當中有做project和拍片，內容生活化」，而她最欣喜是兒子找到興趣和目標。

原本佢一直未搵到興趣，由於爸爸鍾意踢波，就鼓勵佢嘗試學習，當多做運動都好。佢過到紐西蘭繼續學踢波同籃球，佢對踢波愈來愈有興趣，而家佢最享受喺大草地踢波。佢都入咗校隊，我鼓勵佢要堅持落去。

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鼓勵兒子發掘興趣與專長

不少家長都認為，踢足球未必有前途，因世上沒有這麼多球王，葉凱茵也深明現實，但兒子健康快樂才是最重要，因此她鼓勵兒子再發掘多一項專長，即使將來未能發展足球事業，也能轉換跑道。

現已升中的Orson對爸媽明言很喜歡紐西蘭的生活，想繼續留在當地讀書，凱茵縱然不捨都要放手，「將來條路係佢行，我都管唔到咁多」。她讚揚兒子留學兩年後英文大有進步，性格也變得體貼、孝順及獨立，早前他在生日期間確診新冠肺炎，也是自己乖乖在房間隔離。

佢情況輕微，主要都係好攰需要多休息，佢好叻仔好乖，唔想爺爺嫲嫲操心。自從由爺爺嫲嫲負責照顧佢之後，佢多咗一份感恩嘅心，知道爺爺嫲嫲辛苦，要好好孝順佢哋。

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記者︰林綺玲