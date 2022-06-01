華置慶祝成立100周年送近千萬禮品　嬰兒學生父親長者專享獎賞【內附詳情】

華人置業集團（集團）將於今年6月26日成立滿100年，為與全港市民分享這份喜悅，特別推出「華人置業百年慶生賞」，送出豐富禮品予顧客、學生、嬰兒、父親及長者，並且向每位員工派發1萬元購物現金券，總值接近1,000萬元。

於2022年6月6日至6月30日期間，只要在集團管理的The ONE、皇室堡或The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP（網上商店）消費滿500元，再視乎身份證號碼包含多少個「指定數字及字母」——0、1、2、6、C、E（代表集團於2022年6月 26日成立滿100年），即可獲贈價值高達300元的The ONE或皇室堡購物現金券及網上商店優惠碼卡。

同時，並可賺得The ONE Club或WINDSOR CLUB加倍會員積分，於下次購物時享受優惠及換領心儀禮品。

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嘉許優異生

同時，藉此機會嘉許成績優異的學生，持有效學生證的學生在The ONE或皇室堡任何消費，並向顧客服務中心出示100 分或滿分的功課、測驗卷或考試卷，可獲得皇室戲院電影禮券、玩具站100元購物現金券或fluorecare新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒6盒（每盒1支）。

另外，配合成立100周年紀念及適逢父親節，集團特意推出無須消費的「百日BB賞」、「父親節獎賞」及「百歲人瑞賞」。

老幼同受惠

市民只需向The ONE或皇室堡顧客服務中心出示 2022 年 3 月 19 日的「出世紙」，從而證明該嬰兒於2022年6月26 日出生100日，將獲贈荷花親子500元購物現金券。

如果此獎賞的領取人為該嬰兒的父親，更可額外獲贈價值500元的雙妹嚜精選禮品包。

此外，向The ONE或皇室堡顧客服務中心出示1922年6月26日或之前出生的香港身份證，證明自己已經年滿 100 歲，可獲贈The ONE或皇室堡500元購物現金券。

為照顧長者，此獎賞接受他人代領，惟代領人必須同時出示長者的身份證副本及授權書正本。

以上禮品的換領時間由2022年6月6日至6月30日。全部名額有限，先到先得，換完即止。

▲ 華人置業集團行政總裁陳凱韻（華人置業集團提供）

同時，華人置業集團向每位於今年6月20日前入職的在職員工送贈1萬元的購物現金券，可在集團管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角 LAFORET、灣仔電腦城及網上商店消費。

集團行政總裁陳凱韻表示：「我很高興能與大家一起見證集團成立100周年，以及代表集團衷心感謝每位員工、顧客、租戶、業務夥伴、股東及有關當局等一直以來的支持。集團於過去 100 年在香港、內地及英國穩步發展，未來

將持續努力回應大家的期待。」