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【快速測試】3區污水呈陽性當局派17萬快測包　涉南區鴻福苑、觀塘麗晶花園等廈

社會 19:26 2022/06/01

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3區污水呈陽性，當局派發17萬快測包。（政府新聞處）

​因應南區、深水埗及觀塘區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（1日）表示，南區民政事務處、深水埗民政事務處及觀塘民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約170,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

  • 南區：鴻福苑、漁暉苑、漁光邨、興和街、嘉禾街及登豐街附近一帶住宅
  • 深水埗區：大埔道70A-178號附近一帶住宅
  • 觀塘區：麗晶花園、裕民中心、凱德大廈、富麗花園、麗裕大廈、寶恩大廈、寶峯大廈、冠天閣、裕民大廈；雲漢街及瑞和街附近一帶住宅；以及通明街附近一帶住宅

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：盧佩琳

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