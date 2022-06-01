【優惠速報】希慎集團加推購物優惠　7折買童裝電子現金券+送$100禮券

▲ 希慎集團「hy! Power Up」優惠活動推出逾9萬張7折電子現金券供顧客選購。（有關機構提供相片）

希慎集團年度活動「hy! Power Up」早前推出後反應熱烈，即日起將加碼優惠獎賞，多間全新加盟「hy! Power Up」的商戶包括C.P.U.、ASICS、牛一等上架，連同童裝及嬰幼兒用品品牌Petit Bateau、mothercare等，均推出7折電子現金券，商場更送出額外$100利園區優惠禮券。

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今年「hy! Power Up」有多達100個利園區商戶參與，品牌涵蓋時尚服飾、美妝護理、環球美食、品味家居、童裝及遊戲學習等類別；逾9萬張7折電子現金券供顧客選購。是次活動大受顧客歡迎，多個商戶電子現金券推出數天火速售罄。

有見首輪優惠反應踴躍，希慎「hy! Power Up」即日起加推更多商戶電子現金券，最新上架商戶包括：ARTE Madrid 、ASICS 、C.P.U.、C.P.U. Canvas、HOW to live well、LU LU CHEUNG、Nail it Tokyo、牛一日式鍋料理專門店、Next Door Café & Bar、PUMA、SIMPLY BLISS 、 SMEG 、Steps Education Plus等。

多間於首輪優惠人氣商戶電子現金券亦將加推，包括誠品、千両、COVA Ristorante & Caffe、NIKE、Beyond Organic、Pret A Manger、Feather & Bone 、權八等。

▲ Tavolo Kids Living Lifetime限量版雙層床。（有關機構提供相片）

而童裝及遊戲學習優惠商戶包括：Art Ateliers de la little Masterhand、Jacadi, Steps Education Plus、mothercare、My Little J、Petit Bateau、Petit Bazaar、PhD Scientists、Simply Toys等，顧客可以7折優惠購入電子現金券。

即日起至6月5日期間，Lee Gardens會員在hy! 網上平台以單一交易購買最少2間不同商戶，合共最少4張電子現金券，更可額外獲贈$100利園區優惠禮券，適用於園內指定零售商戶及食肆。

▲ 希慎集團「hy! Power Up」加推購物優惠。（有關機構提供相片）

另外，恒生信用卡獨家優惠獎賞再度上架，Lee Gardens會員憑指定恒生信用卡於hy! 網上平台購買利園區商戶電子現金券，可以低至5折搶購商戶電子現金券，多個品牌之5折電子現金券於首日已被搶購一空，今次再度加推，恒生信用卡客戶務必緊貼利園區網站及社交平台的最新消息。

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責任編輯︰林綺玲