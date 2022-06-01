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【網購騙案】警拘9人涉網購騙案　包括4名14至16歲青少年

社會 19:56 2022/06/01

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警拘9人涉網購騙案，金額逾270萬元。（黃傑偉攝）

港島總區重案組於過去3日,5月30日至6月1日在全港多區共拘捕7男2女涉嫌網上購物騙案,其中4名被捕人士,年齡介乎14至16歲。

警方於今年2月起於全港多區接獲十多宗涉及網上購物騙案,損失由5萬至最高60萬元不等,總數超過270萬元。

詐騙集團於網上揀選放售貴價貨品賣家,訛稱有意購買貨品,議價後相約受害人當面交收,交收當日會訛稱因事故未能應約,並派遣另一名親友負責交收,並在同一時間存入無效支票,令買家誤以為金額已過數,以銀行機制,兩天過渡期騙取受害人交收貨物,2日後當賣家發現戶口金額未能核實始發覺被騙。

港島警區刑事部經過深入調查及分析後,鎖定多名詐騙集團成員身份,並於5月30日至6月1日一連3日展開拘捕行動,警方首先於上水一間銀行發現一名15歲男童,當時正以1張無效支票存入支票機,探員即時拘捕男童,並在事主身上檢獲13張同樣無效支票。

同時警方在香港多區,至今共拘捕7男2女集團成員,被捕人涉嫌串謀詐騙,當中4名被捕人士年齡介乎14至16歲,報稱文員、學生及無業,被捕人角色包括,擔當交收人、存入支票及提供支票戶口。警方行動中檢獲支票簿及手提電話等證物,調查行動仍然繼續警方不排除稍後會再由拘捕行動。

港島總區刑事總部高級督察曾憲釗指,案中其中4名被捕人年齡只有14至16歲令人痛心,警方亦提醒家長,要時刻關心子女,有否不明來歷收入。警方提醒市民不要為不法分子開戶及提供戶口,因有機會牽涉串謀詐騙及洗黑錢罪名,一經定罪最高可被判監禁14年,市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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