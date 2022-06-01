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【新冠病毒】Meadows Essentials越南鯰魚柳在澳門驗出新冠病毒　相關批次曾進口香港

社會 20:02 2022/06/01

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（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今（1日）表示，由越南進口的Meadows Essentials越南鯰魚柳，在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現受影響批次產品曾進口香港。為審慎起見，呼籲市民停止食用受影響批次產品，並應時刻保持個人、食物及環境衞生。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

有關產品資料如下：

產品名稱：越南鯰魚柳
品牌：Meadows Essentials
原產地：越南
進口商：利達海產貿易有限公司
淨重：200克
此日期前最佳：2024年3月2日

中心表示，得悉澳門食品安全廳昨日發出公布，指一個越南進口急凍鯰魚柳樣本驗出新冠病毒。中心隨即聯絡澳門當局和本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品並售予一連鎖超級市場。中心已指示該進口商及有關超級市場將受影響批次產品停售並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線3656 1388。

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責任編輯：黃小冰

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