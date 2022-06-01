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【被消失的凶案】張兆輝車婉婉拍背對白似考試　邵美琪兩日拍78頁劇本直言大挑戰

娛樂 20:03 2022/06/01

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《被消失的凶案》

由張兆輝（輝哥）、陳靜、洪天明、何華超領銜主演，羅守耀編導的懸疑電影《被消失的凶案》，繼續貫徹羅導演暴力血腥風格、並沿用一班實力派演員，輝哥外還有任達華、邵美琪（Maggie）、林雪、車婉婉、Joe Junior等。

但其中一場78頁紙的劇本的律政處戲份少有地考起一眾演員，輝哥、Maggie、婉婉和Joe哥拍攝前不停默默背誦，完全像考生臨入試場一刻作最後衝刺認真努力。

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連場討論案情
 
《被消失的凶案》故事講述大廈重建，一具被深埋8年的人體殘肢被發現，警方鎖定是死者刀疤勇（何華超飾）前妻言鳳萍（陳靜飾）與同屋主爛面超（洪天明飾）通姦殺人，惟在警方再三調查下，疑點重重變成懸案。

該場78頁紙就是分別飾演警長及督察的輝哥、Maggie，被演檢控官的婉婉、Joe Junior連場討論案情。

被長對白考起

輝哥說：「劇本開拍前已經完完整整收到，但拍攝時導演會即時諗到更好效果、對白或者場景次序，之後全部調配過，現場再執對白，所以今次我係無動作戲，但腦筋就辛苦啲。」現場所見，輝哥不時拿着劇本找導演溝通疑問地方，然後再乖乖回坐位埋頭苦幹背。
 
同樣被長長對白考起的Maggie，透露這場78頁紙案情討論共花了兩日拍攝，說：「今次好大挑戰，因為對白比較多分析案情，有好多資訊唔可以講錯，一action個感覺就似考試，cut機就似放學打鐘，都幾得意，大家演員就好似一班同學！」

而婉婉亦笑言現場討論後，當導演若突然加一堆對白，自己要即時消化再背出來，每次埋位都似考試，頗有壓力。

撰文 : TOPick柴犬出動

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