【猴痘病毒】政府將猴痘列為法定須呈報傳染病　正制訂應變計劃

▲ 政府將刊憲把猴痘列為法定須呈報傳染病。（路透社圖片）

為加強應對猴痘並防患於未然，政府下周將刊憲把猴痘列為法定須呈報的傳染病，並為應對猴痘制訂「準備及應變計劃」，以備猴痘在本港出現甚或爆發時，可以立即啓動。政府和醫管局亦正籌備購買相關疫苗和藥物，並制訂臨床治療的建議。



政府發言人今日（1日）表示，香港至今未有發現人類感染猴痘病毒確診個案。然而，世界各地陸續出現人類感染猴痘病毒的確診個案，世界衞生組織（世衞）亦提醒各地政府作好準備。為應對猴痘對本港構成的潛在風險，政府將把猴痘納入法定須呈報傳染病，並為猴痘爆發疫情制定應變計劃，以加強本港監測和應對此疾病的能力。政府亦呼籲市民如出現猴痘症狀，應盡快求醫。症狀包括：

發燒

劇烈頭痛

肌肉痛

淋巴結腫大

口腔潰瘍及皮疹

為進一步加強相關工作，政府將於下周刊憲，把猴痘納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病，同日生效。根據法例，醫生如有理由懷疑該條例附表1所列出的表列傳染病個案，便須向衞生署呈報。

與此同時，政府正為猴痘制訂應變計劃，闡述政府應付猴痘一旦在本港出現甚或爆發的準備和應變安排。應變計劃採納三級應變級別（即戒備、嚴重及緊急），按風險評估及其對社會造成的健康影響而啓動。政府將於下周公布應變計劃。

衞生防護中心提醒市民，猴痘的症狀與天花相似，但病情較輕微，一般經直接或間接接觸傳染，並非如新冠病毒般可經短暫接觸呼吸道飛沫傳播，而患者通常會自行痊癒。人類感染猴痘最早出現於一九七○年，自此猴痘主要在中非和西非地區發生爆發。當人與受感染的動物、受感染的人或受污染的物件接觸，便可能受感染。自今年五月以來，歐美和澳洲等地均出現猴痘確診和疑似個案，暫未有死亡個案。



衞生防護中心亦提醒市民，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒，而曾經接種天花疫苗（俗稱「牛痘」）亦有助防止感染猴痘。為減少受感染的風險，市民若需要前往受猴痘病毒影響的地方，應該：

避免與病人或動物接觸

在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手

徹底煮熟所有動物產品方可進食

如有任何疑似病徵，及早求醫。

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記者：盧佩琳