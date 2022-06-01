【愛國教育】楊潤雄稱會嚴肅跟進失德教師　學校可成功落實愛國教育

▲ 楊潤雄稱會嚴肅跟進，失德或不穩職教師。（陳國峰攝）

立法會今日通過「優化師資，有效落實愛國教育」的無約束力議案。教育局局長楊潤雄指，會繼續提升教師質素，在職前及在職培訓中加強愛國教育內容，並嚴肅跟進失德或不稱職教師。

楊潤雄指，在學校推動愛國教育，是政府及教育界責任，期望得到社會支持，他表明不同意，無法在校園推動愛國教育、教師不願、不敢或不懂教授的議法，認為傳統愛國學校一直推動，而且學校已每天升掛國旗、每周舉行升旗儀式，證明學校是可以成功落實愛國教育。

他又稱，要做好愛國教育，高質素、愛國的教師團隊是不可或缺，必須從入職、培訓，以及管理各方面進行改革，維持教師質素。對於有議員倡，為教師註冊訂一個年期，須接受定期考核或進修才可續期，楊潤雄指採開放態度，註冊制度可為教師的質素把關，但學校的日常的觀察、監管和引導同樣重要。

另外，過去3年，教育局接獲445宗與教師專業操守相關的投訴，235宗成立，取消了7名教師的註冊，向50名教師發出譴責信、向71名教師發出警告信、向45名教師發出勸喻信，以及向37名教師發出口頭勸喻。楊潤雄相信，現行制度可以有效懲處害群之馬，亦充分平衡公眾利益與業界的參與。

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責任編輯：陳宛彤