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【防暴演習】監警會視察警方演習　主席王沛詩：警隊已積極改善

社會 20:59 2022/06/01

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監警會視察警方演習。（監警會圖片）

監警會2020年公布反修例運動審視報告，並向警方提出52項建議。監警會成員周一（30日）到前往警察機動部隊總部視察，跟進警方改善進度。監警會主席王沛詩視察後指，警隊已積極落實改善建議。

監警會成員早前到警察機動部隊總部觀察防暴演習，其中4名委員穿上全套防暴裝參與演習。警察機動部隊總部校長向監警會展示一系列低殺傷力武器，並指警方在使用相關武器時嚴格遵守海外製造商編撰的操作手冊，以及符合聯合國《執法人員使用武力和火器的基本原則》。警方亦在活動上介紹最新購置並即將投入使用的防彈「劍齒虎」裝甲車及小型人群管理特別用途車。

監警會主席王沛詩參觀後表示，警隊積極落實會方在專題審視報告提出 52項改善建議。其中，警方就武力使用的建議推出多項改善措施，藉此提升前線人員處理騷亂情況的能力。是次活動讓委員有助監警會公平審核由騷亂衍生的投訴個案。

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責任編輯：陳梓蔚

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