【食品安全】4人灣仔Pici食Tiramisu後疑食物中毒　Pici：已向食客致歉及作內部檢討

▲ （Pici Hong Kong Facebook圖片）

衞生署衞生防護中心昨日公佈，正調查2宗懷疑食物中毒個案，有4人在5月26日在灣仔Pici午膳，均有進食Tiramisu（提拉米蘇），其後出現腹痛、腹瀉、暈眩、虛弱、噁心和嘔吐等病徵。【詳情即看：下一頁】

Pici今（1日）回應指，對懷疑食物中毒事宜，感到遺憾並向已知受影響的客人作出慰問及歉意；灣仔分店已隨即作出內部檢討，再次向餐廳員工督導良好衞生安全守則，並成立專責小組跟進事件，避免有同類型懷疑個案發生。Pici承諾持續嚴謹確保食物安全及遵守符合嚴格的衛生守則。

Pici又指，周一接獲衞生防護中心的查詢，並於同日在 Pici灣仔分店協助食物環境衞生署完成食物與各項環境採本，現與部門持續聯繫，協助進一步調查且等待檢驗結果。

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責任編輯：黃小冰